SEC e Big Ten se reúnem e mostram frente unida contra private equity

NASHVILLE, Tennessee – Após uma reunião “sem precedentes” entre a SEC e a Big Ten na quinta-feira, os comissários de ambas as conferências abordaram várias questões importantes enfrentadas pelo atletismo universitário e recuaram fortemente nas propostas recentes de grupos de private equity para ajudar a compensar o aumento das despesas que resultará do esperado acordo da Câmara da NCAA.

Foi uma importante frente unida de duas das pessoas mais poderosas do desporto universitário, uma vez que quaisquer mudanças drásticas que incluíssem capital privado provavelmente não conseguiriam apoio nacional sem o apoio da SEC e das Dez Grandes.

“Ainda não vi nada em nenhum plano sobre o qual tenha aprendido detalhes que contenha coisas que não poderíamos fazer nós mesmos e nossos colegas A4 também”, disse o comissário do Big Ten, Tony Petitti. “No final das contas, há um forte compromisso de que você tem a capacidade de fazer tudo isso sozinho.

“… A noção de que o futebol universitário está quebrado – o que fazemos está quebrado – simplesmente não está certa.”

O comissário do Big Ten, Tony Petitti, à esquerda, e o comissário da SEC, Greg Sankey, disseram que a percepção de que estão se afastando de todos os outros no atletismo universitário é imprecisa, mas, disse Sankey, eles “aceitam a responsabilidade da liderança”. AP Foto/George Walker IV

Em fevereiro, a SEC e a Big Ten anunciaram a formação de um grupo consultivo conjunto, e esta reunião de um dia no Grand Hyatt foi uma continuação disso – embora com a presença de um consultor jurídico para garantir que ambas as conferências não ultrapassassem quaisquer limites isso poderia ser interpretado como conluio.

“Nosso consultor jurídico é muito hábil neste momento em definir os limites do que podemos e do que não podemos falar”, disse o comissário da SEC, Greg Sankey.

Com a SEC agora com 16 equipes e a Big Ten com 18 após a expansão, elas são agora as maiores e mais ricas conferências do país. E Sankey e Petitti têm o maior controle sobre o formato futuro do College Football Playoff em 2026 e além.

No entanto, mesmo com a ótica da reunião de quinta-feira – e a garantia escrita de separação de poder e riqueza no mais novo contrato CFP – Sankey disse que a percepção de que a SEC e as Dez Grandes estão se afastando de todos os outros no atletismo universitário com esta parceria é impreciso. Ele disse que percebeu que havia “muitos comentários sobre o encontro entre nós dois”, mas reiterou que ambas as ligas “aceitam a responsabilidade da liderança”.

“Conversamos regularmente com nossos outros dois colegas nos grupos de autonomia”, disse ele, referindo-se ao comissário do Big 12, Brett Yormark, e ao comissário do ACC, Jim Phillips. “Reunimos todo mundo? Já foi difícil agendar duas conferências de diretores de atletismo. Não consigo imaginar tentar agendar quatro.

“Compartilharemos isso com nossos colegas. Este é o início de uma conversa para nós. Não acho que essa percepção seja consistente com a nossa conversa de hoje, onde reconhecemos que fazemos parte de um ecossistema maior, mas nós ‘ Também estamos interessados ​​no que poderemos alcançar juntos.”

Com todos os 34 diretores atléticos das grandes conferências reunidos em uma sala de reuniões, a conversa se concentrou principalmente no iminente acordo da Câmara, que recentemente recebeu aprovação preliminar, mas também houve interesse de ambas as ligas em encontrar uma maneira de agendar mais jogos de futebol entre si. outro.

“Existe uma maneira de sermos intencionais em relação à nossa programação?” disse Sankey, que esteve em Ann Arbor no mês passado para ver o Texas em Michigan. “É uma experiência incrível, e você fica de lado antes do início do jogo pensando: e se pudermos fazer mais isso com nossos jogos fora da conferência? Respeitamos onde temos rivalidades dentro do estado que ocorrem na programação fora da conferência, mas tivemos um real conversa geral sobre o que aconteceria no futebol e no basquete.”

Petitti disse que parte da discussão é sobre os jogos serem agendados organicamente no campus por meio de conversas entre diretores esportivos.

“A questão é: existe uma estrutura onde os dois escritórios da liga trabalhem juntos para criar mais desses confrontos?” disse Petitti. “Tivemos uma grande discussão sobre o caminho para jogarmos mais uns contra os outros – veja se você consegue descobrir como fazer isso; decida quais jogos você quer, quantos – mas essa é uma discussão ampla.”

Sankey disse que alguns diretores esportivos presentes apontaram que alguns jogos disputados este ano foram agendados há uma década, “quase um ponto de encorajamento para dizer: ‘não vamos esperar tanto'”.

Os líderes de ambas as ligas também discutiram os limites de escalação pendentes e o futuro da governança da NCAA, com Sankey dizendo que “isso tem que mudar”. Numa recente reunião do Conselho da Divisão I, Sankey disse que disse à sala que “o Conselho da Divisão I não funciona, dado o que está a mudar à nossa volta”.

“O conselho de administração no nível da Divisão I precisa mudar, e precisa mudar rapidamente”, disse Sankey. “Essa é a visão dos membros da minha conferência, dos nossos presidentes e chanceleres. Eu compartilhei essa perspectiva, mas não acho que estejamos sozinhos. Não acho que sejam apenas duas conferências que compartilham isso.”

Sankey e Petitti concordaram que ambos querem ver o campo CFP de 12 equipes se desenrolar antes de tomarem qualquer decisão sobre o que pode mudar quando o próximo contrato começar em 2026.

“Isso tem que correr incrivelmente bem”, disse Sankey. “Este tem de ser um lançamento bem sucedido. Este não é o momento para falar sobre a governação em 26 ou o formato em 26, mas a implementação imediata está à nossa frente.”

O diretor atlético de Oklahoma, Joe Castiglione, disse que as reuniões foram produtivas, com “tempo considerável” focado na implementação do acordo da Câmara.

“Foi uma oportunidade de aprender uns com os outros e de ter conversas importantes”, disse Castiglione. “Foi bom entrar na sala e comparar anotações com outros diretores de atletismo que enfrentam desafios comuns”.