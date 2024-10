Secretaria de Cultura de Penedo orienta e inscreve interessados nos editais da Lei Aldir Blanc

A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) lançou editais que totalizam a distribuição de mais de trinta e dois milhões de reais (R$ 32.821.468,63) somente para Alagoas.

Para orientar e inscrever interessados no PNAB, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) da Prefeitura de Penedo está de portas abertas de segunda à sexta-feira para atender pessoas e instituições, nos horários das nove às onze horas e das 14h às 16 horas.

As inscrições estão abertas até o próximo dia 8 de novembro e, além do modo presencial na sede da Secretaria de Cultura de Penedo – situada na Rua Dâmaso do Monte, nº 157, próximo da Prefeitura de Penedo -, também pode ser feita de forma on-line, no Cadastro Único da Cultura de Alagoas (CUCA), no site cuca.al.gov.br.

De acordo com divulgação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, os editais estabelecem cotas e bonificações para grupos minoritários, incluindo pessoas negras, indígenas, com deficiência, LGBTQIAPN+ e mulheres.

“Além disso, será concedida uma pontuação adicional de 0,5 ponto para candidatos que pertencem a esses grupos, bem como para mulheres, povos tradicionais e idosos (60 anos ou mais)”, informa a Secult AL.

Confira aqui os editais da PNAB em Alagoas, uma realização dos governos estadual e federal, com operacionalização do Instituto Magna Mater.