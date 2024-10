Secretaria de Saúde de Penedo realiza mutirão contra a dengue no Bairro Senhor do Bonfim

A Prefeitura de Penedo realiza um trabalho constante no combate à dengue. Nesta quinta-feira, 10, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) realizou mais um mutirão contra o mosquito Aedes aegypti no Bairro Senhor do Bonfim.

As equipes de Agentes de Combate às Endemias visitaram casas e terrenos baldios em busca de focos ou locais que servem como criadouro do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Foram detectados alguns focos do mosquito, todos devidamente eliminados pela equipe de SEMS que atua de forma preventiva e também conscientizando os moradores com informações importantes sobre o controle do Aedes aegypti.

Um caminhão cedido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos deu apoio ao mutirão, recolhendo todo o material que poderia servir como criadouro do mosquito.

“Estamos realizando essas visitas constantemente. Deixe o Agente de Endemias entrar em suas casas e, pelo menos uma vez na semana, observe se tem algum foco ou água parada da sua casa. Se todos fizerem isso, não teremos mais dengue acontecendo em nossa cidade”, afirma o agente de endemias Rogerio Lima.

A Prefeitura de Penedo segue em alerta, trabalhando nas ruas e orientando os moradores para não deixarem água parada para evitar a proliferação do mosquito. E ao apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, mal-estar, fraqueza e manchas vermelhas no corpo, procure um posto de saúde mais próximo ou a UPA 24 horas.

Por Assessoria SEMS – jornalista e social media Gabriela Flores