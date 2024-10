Segunda creche CRIA de Penedo será inaugurada na próxima terça, 22

SECOM PMP

A rede de acolhimento à primeira infância em Penedo está sendo ampliada com a segunda creche do Programa Criança Alagoana (CRIA). A unidade instalada no bairro Santa Luzia, vizinha da sede do Ministério Público Estadual, será inaugurada na próxima terça-feira, 22.

A solenidade que tem presença confirmada do Governador Paulo Dantas e do Prefeito Ronaldo Lopes está prevista para começar às 11 horas.

“Este é mais um investimento que estamos viabilizando para a população penedense em parceria com o governador Paulo Dantas, aliado do nosso povo e que tem feito muito por Penedo e por Alagoas”, destaca Ronaldo Lopes.

A creche CRIA tem capacidade para atender até 200 crianças e representa mais um avanço em Centros Municipais de Educação Infantil, denominação aplicada para creche escola.

A rede administrada pela Secretaria Municipal de Educação é composta atualmente por quatro unidades: Creche Vovó Judith (Praça Clementino do Monte), CMEI Menino Jesus (Bairro Santa Luzia), CMEI Lúcia Nogueira (Bairro Raimundo Marinho) e Creche CRIA Jornalista Everaldo Gama (Centro, ao lado do Fórum da Justiça).

Lançado pelo então governador Renan Filho, o Programa Criança Alagoana entregou a primeira Creche CRIA de Penedo em setembro de 2022, com Paulo Dantas à frente da administração estadual.

Para Alagoas, a inauguração da nova unidade para atender a primeira infância de filhos e filhas das famílias penedenses representará a 62ª Creche CRIA funcionando entre as 200 previstas para serem abertas até o final do mandato de Paulo Dantas.