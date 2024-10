Segunda vítima de colisão entre motos em Taquarana morre após 24 dias internada no HEA

Acidente foi registrado em Taquarana. Divulgação

A segunda vítima envolvida em um grave acidente no dia 13 de setembro, em Taquarana, não resistiu aos ferimentos e morreu nessa segunda-feira (7), no Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca.

O sinistro envolveu duas motocicletas, que colidiram frontalmente em uma estrada vicinal nas proximidades do Povoado Gado Bravo, segundo informações do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Taquarana.

Um dos condutores envolvidos no acidente, identificado como José Cícero da Silva, morreu ainda no local do acidente, tendo o corpo sido periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) ao exame de necropsia.

Por sua vez, Felipe Henrique da Silva, 30 anos, que seguia na outra moto, chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao HEA, onde ficou 24 dias internado e foi a óbito no dia de ontem, não resistindo às lesões provocadas pelo impacto da batida.

As causas e circunstâncias do acidente, porém, são desconhecidas.