Seleção americana de basquete masculino da pré-temporada de Jay Bilas

O basquete universitário masculino está quase chegando.

Em menos de duas semanas, mais uma temporada começará e começaremos a obter respostas às questões mais urgentes do jogo. A UConn pode ganhar o terceiro título nacional consecutivo? Será que o mais recente fenômeno do primeiro ano de Duke pode levar os Blue Devils até o fim? O Kansas está pronto para se recuperar? Será que Nate Oats e Alabama conseguirão dar o passo final?

Se você não tem prestado atenção desde que os Huskies cortaram as redes em abril, estamos aqui para atualizá-lo. E não há lugar melhor para começar do que com meus times All-America.

Na primavera, esses jogadores estarão competindo por participações na Final Four, honras de jogador nacional do ano e riquezas da NBA. Por enquanto, eles recebem a segunda melhor opção: o selo de aprovação de Jay Bilas.

Primeira equipe

Guarda: RJ Davis, Carolina do Norte

Ano: Sênior

Único All-American do time principal que retornou, Davis tem uma chance real de se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da UNC e guiar o Tar Heels de volta à Final Four. Ninguém cobre mais terreno ou joga mais.

Guarda: Mark Sears, Alabama

Ano: Sênior

O guarda canhoto teve média de mais de 21 pontos e viveu na linha de falta para o time Final Four do Crimson Tide na temporada passada, e ele irá igualar – ou exceder – esses números no ataque de alta octanagem de Oats. E ele terá mais artilheiros ao seu redor.

Guarda/Avançado: Cooper Flagg, Duke

Ano: Calouro

Ele é a melhor coisa que saiu do Maine desde a lagosta. Habilidoso, competitivo e talentoso, Flagg não será apenas o melhor jogador de Duke, mas também o seu melhor bloqueador de chutes.

Centro: Ryan Kalkbrenner, Creighton

Ano: Sênior

Kalkbrenner é o grande homem mais eficiente do país, aquele que afeta o jogo nos dois lados da quadra. O três vezes Jogador Defensivo do Ano do Big East é um dos melhores bloqueadores de arremessos do jogo e estabelecerá recordes nesta temporada.

Centro: Hunter Dickinson, Kansas

Ano: Sênior

O grande canhoto foi o único jogador com média de double-double nos 12 grandes na temporada passada. Nesta temporada, o objetivo deve ser a média de um triplo-duplo… com tentativas de lance livre. Dickinson quer arremessar cestas de 3 pontos – e deveria. Mas ele deveria dominar mais a pintura.

Cooper Flagg, da Duke, pode ser a primeira escolha no draft da NBA no próximo ano. Lance King / Imagens Getty

Segunda equipe

Guarda: Caleb Love, Arizona

Ano: Sênior

Jogador do ano do Pac-12 (o último também), Love está no modo de ataque durante todo o jogo. Sua eficiência melhorou na temporada passada e deve continuar assim em 2024-25.

Guarda: Tyon Grant-Foster, Grand Canyon

Ano: Sênior

Jogador do ano da Western Athletic Conference que começou sua carreira no Kansas, Grant-Foster é um artilheiro natural que marcou 29 pontos sobre o Alabama no torneio da NCAA. Não se surpreenda se ele liderar o país em pontuação.

Guarda: Wade Taylor IV, Texas A&M

Ano: Sênior

Três vezes titular do All-SEC, Taylor está entre os líderes da liga em quase todas as categorias importantes. Ninguém fica mais quente mais rápido e é mais provável que ninguém lhe dê 40 pontos em um jogo.

Atacante: Alex Karaban, UConn

Ano: Júnior

Talvez o jogador de impacto mais subestimado do país na temporada passada, Karaban é um vencedor e um grande cortador que só sabe jogar. UConn precisa que ele seja uma estrela, e ele será.

Atacante: Johni Broome, Auburn

Ano: Sênior

Objeto imóvel na pintura, o esquerdista do estado de Morehead já aterroriza a SEC há dois anos. Seja marcando, rebatendo ou bloqueando arremessos, ele é o melhor pivô da SEC.

Terceira equipe

Guarda: Kam Jones, Marquette

Ano: Sênior

A função mudará, à medida que Jones assumirá as funções primárias de manejo da bola, com Tyler Kolek indo para a NBA. Mas Jones, como jogador de impacto dinâmico, não mudará. Ele pode não marcar tantos pontos nesta temporada, mas será responsável por mais.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Guarda: Braden Smith, Purdue

Ano: Júnior

O mundo parecerá diferente para Smith sem Zach Edey no posto, mas ele é um dos competidores mais difíceis que já usou o uniforme de Purdue.

Guarda: Tamin Lipsey, estado de Iowa

Ano: Júnior

Saindo de lesão, Lipsey continua sendo um dos jogadores mais respeitados do Big 12. Líder e grande defensor, ele pode muito bem levar Iowa State à Final Four.

Guarda: Zakai Zeigler, Tennessee

Ano: Sênior

O motor que fez os Vols funcionarem, Ziegler voltou de uma lesão no joelho para liderar novamente a SEC em assistências. Ninguém pressiona melhor a bola.

Atacante: Great Osobor, Washington

Ano: Sênior

Forte, físico, habilidoso e com armas longas, Osobor se destacou nos estados de Montana e Utah. Ele saltará para o Big Ten como o cão líder dos Huskies. Ele é um talento da NBA.

Quarta Equipe

Guarda: AJ Storr, Kansas

Ano: Júnior

Talvez seja uma ideia colocar Storr nesta posição, mas Bill Self tirará o máximo proveito dele. Storr é um atleta fenomenal e um excelente artilheiro. Espere que ele pegue todos os lobs que KJ Adams Jr.

Guarda: LJ Cryer, Houston

Ano: Sênior

O maior artilheiro dos Cougars na temporada passada, após ser transferido de Baylor, Cryer está retornando após uma lesão no pé. Mesmo assim, ele deve estar ainda melhor depois de um ano no programa de Kelvin Sampson.

Guarda/Avançado: Ace Bailey, Rutgers

Ano: Calouro

O calouro de 6 a 10 é tão talentoso quanto qualquer jogador do país e dará a Flagg uma verdadeira luta na corrida pelas honras de calouro do ano e pela primeira escolha no draft da NBA. Bailey pode fazer tudo.

Atacante: Graham Ike, Gonzaga

Ano: Sênior

O grande canhoto foi o ponto focal do ataque de Gonzaga na temporada passada e estará ainda melhor em sua última temporada. Excelente finalizador com habilidade para esticar a quadra, Ike faz a diferença para Mark Few.

Atacante: Tyson Degenhart, Boise State

Ano: Sênior

Preparado para se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do Broncos, Degenhart está entre os jogadores mais versáteis do país.

Jogador do Ano: Mark Sears, Alabama

Calouro do Ano: Cooper Flagg, Duque