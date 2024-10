Seleção da Inglaterra: Dominic Solanke, do Tottenham, escolhido por Carsley

O avançado do Tottenham, Dominic Solanke, foi convocado para a selecção inglesa de Lee Carsley para os próximos jogos da UEFA Nations League, frente à Grécia e à Finlândia.

A Inglaterra enfrentará a Grécia em Wembley no dia 10 de outubro, seguida por uma viagem à Finlândia no dia 13 de outubro, no terceiro e quarto jogos de Carsley como técnico interino.

Solanke, que se juntou ao Tottenham por £ 65 milhões (US$ 83 milhões) no verão, marcou três gols em cinco partidas nesta temporada, após se recuperar de uma lesão no tornozelo.

Sua forma segue uma passagem de sucesso pelo Bournemouth na temporada passada, onde marcou 19 gols em 38 jogos na Premier League.

“Dom é um jogador com quem tenho plena consciência de ter trabalhado com ele no passado”, disse Carsley em entrevista coletiva na quinta-feira.

“Dom estava muito perto de estar no último time, obviamente, ele se machucou pouco antes da seleção. Ele é um jogador que se saiu muito bem no Bournemouth e levou essa forma para o Spurs.

“Ele tem muitos atributos muito bons dos quais gosto muito, além de ser uma pessoa muito legal. Ele é extremamente talentoso e é bom que o tenhamos.”

Solanke já soma uma internacionalização pela Inglaterra depois de entrar como reserva em um amistoso contra o Brasil em 2017.

Dominic Solanke foi convocado para a Inglaterra. Imagens de Michael Regan/Getty

Levi Colwill, do Chelsea, também foi escolhido, enquanto Morgan Rogers, do Aston Villa, ficou de fora, apesar de um forte início de temporada.

O companheiro de equipe de Colwill no Chelsea, Cole Palmer, Jude Bellingham, do Real Madrid, e Phil Foden, do Manchester City, foram nomeados após não estarem disponíveis para as partidas contra a República da Irlanda e a Finlândia, em setembro.

Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, e Angel Gomes, do Lille, mantiveram seus lugares na equipe depois de serem incluídos no mês passado.

Carsley – que foi nomeado treinador interino após a saída de Gareth Southgate após a derrota da Inglaterra na final do Euro 2024 – não seria contratado se tivesse conversado com a Associação de Futebol (FA) sobre assumir o cargo de forma permanente. base.

“Está muito claro qual é a minha missão, é levar esses três campos da Liga das Nações, algo que me sinto muito confortável em fazer”, disse Carsley.

“A minha situação não mudou. Foi um verdadeiro desafio escolher o elenco, os jogadores que tivemos que deixar de fora, temos alguns jogadores muito talentosos.

“Esse é um desafio grande o suficiente sem me preocupar com os candidatos e tudo o mais. Estou plenamente consciente da minha situação e confortável com ela”.