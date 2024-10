Seleção dos EUA: Thompson retorna na primeira escalação desde as Olimpíadas

Seis jogadoras inéditas se juntarão ao elenco de 26 jogadoras da técnica Emma Hayes para as primeiras partidas da seleção feminina dos Estados Unidos desde que conquistou a medalha de ouro olímpica no futebol feminino em agosto.

O campo de treinamento, que começa na próxima semana em Austin, Texas, também marcará o retorno da meio-campista Ashley Sanchez e da atacante Alyssa Thompson pela primeira vez desde o final de 2023.

Ambos os jogadores faziam parte da seleção do USWNT para a Copa do Mundo de 2023, mas saíram do quadro olímpico.

A defensora Alyssa Malonson e as atacantes Yazmeen Ryan e Emma Sears foram convocadas pela primeira vez para um acampamento sênior do USWNT.

“Nosso foco está no futuro, nosso foco está em nosso processo e queremos continuar buscando novos patamares”, disse Hayes em comunicado. “Adoro ver a maior parte da nossa equipe olímpica novamente depois de alguns meses, mas também adoro trabalhar com alguns jogadores mais novos e avaliar seu desempenho em nosso ambiente”.

O USWNT enfrentará a Islândia, 13ª colocada no ranking mundial, no dia 24 de outubro em Austin, Texas, e novamente no dia 27 de outubro em Nashville, Tennessee.

Os americanos, classificados como número 1 do mundo pela FIFA, encerram a janela contra a Argentina, número 33 do mundo, em Louisville, Kentucky, no dia 30 de outubro.

O USWNT conquistou a quarta medalha de ouro olímpica em 10 de agosto, derrotando o Brasil por 1 a 0 naquele que foi apenas o décimo jogo de Hayes no comando.

O acordo coletivo do USWNT exige que todos os jogadores disponíveis da equipe olímpica sejam convocados para as partidas do Victory Tour. Esta primeira janela internacional após a conquista da medalha de ouro dos americanos é considerada a jornada da vitória.

No entanto, quatro dos 22 jogadores (incluindo os quatro suplentes) das Olimpíadas de 2024 estão ausentes desta escalação.

Alyssa Thompson está retornando à ação do USWNT pela primeira vez desde o final de 2023. Jessica Alcheh-EUA HOJE Esportes

O atacante Trinity Rodman não se juntará ao USWNT neste acampamento. Rodman voltou a campo por minutos limitados com o Washington Spirit no domingo, após várias semanas afastado devido a uma lesão nas costas.

Rodman permanecerá com o Spirit para reabilitação antes dos playoffs da Liga Nacional de Futebol Feminino, que começam no início de novembro.

A meia-atacante Croix Bethune encerrou sua temporada na NWSL no final de agosto, depois de sofrer uma ruptura no menisco ao lançar o primeiro arremesso em um jogo do Washington Nationals no final de agosto.

A temporada de estreia de Bethune para o Spirit até aquele ponto – ela empatou o recorde de uma única temporada da NWSL de 10 assistências em apenas 17 jogos – lhe rendeu uma vaga como suplente para as Olimpíadas e, eventualmente, uma medalha de ouro na escalação.

A defensora Tierna Davidson também sofreu uma lesão no fim de semana enquanto jogava pelo NJ/NY Gotham FC.

Crystal Dunn, que foi titular em todos os seis jogos como zagueiro do USWNT nas Olimpíadas, “não estava disponível para seleção devido a compromissos pessoais”, disse o US Soccer.

Dunn perdeu os jogos recentes de Gotham por uma ausência justificada. Todas as três partidas na próxima janela são consideradas partidas da vitória para fins do CBA do time, o que significa que cada jogador pode ganhar até US$ 18.000 por jogo, o máximo possível para um amistoso.

As três próximas partidas são as últimas do ano em casa pelo USWNT. Os americanos encerrarão 2024 com uma viagem ao Estádio de Wembley, em Londres, para enfrentar a Inglaterra em 30 de novembro, seguida de uma visita à Holanda em 3 de dezembro.

“Cada 90 minutos de uma partida internacional é repleto de aprendizado, para mim e para os jogadores, e estamos ansiosos por três grandes jogos para nossos torcedores, para encerrar nossa agenda em casa antes de irmos para a Europa em novembro”, disse Hayes.

Quatorze dos 26 jogadores do elenco têm menos de 20 internacionalizações. Entre os jogadores inéditos estão a zagueira Emily Sams e o meio-campista Hal Hershfelt, que viajaram com o USWNT para as Olimpíadas como suplentes, mas não jogaram.

Sams ganhou uma medalha de ouro ao fazer parte da escalação do dia do jogo. A defensora Hailie Mace, que joga no Kansas City Current, também está de volta ao USWNT.

Ela apareceu pela última vez no time em novembro de 2022. Vinte e três jogadores serão selecionados para cada uma das escalações dos três próximos jogos.

A US Soccer confirmou que sediará um “Futures Camp” em janeiro na área de Los Angeles, que incluirá jogadores jovens e menos experientes treinando em um acampamento ao lado do USWNT sênior.

Escalação por posição (Clube; Jogos/Golos) – amistosos de outubro de 2024

GOLEIROS (3): Jane Campbell (Houston Dash; 8), Casey Murphy (Coragem da Carolina do Norte; 19), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars; 112)

DEFENSORES (9): Emily Fox (Arsenal FC, ENG; 57/1), Eva Gaetino (Paris Saint-Germain, FRA; 0/0), Naomi Girma (San Diego Wave FC; 40/0), Casey Krueger (Washington Spirit ; 56/0), Hailie Mace (Kansas City Current; 8/0), Alyssa Malonson (Bay FC; 0/0), Jenna Nighswonger (NJ/NY Gotham FC; 15/2), Emily Sams (Orlando Pride; 0). /0), Emily Sonnett (NJ/NY Gotham FC; 99/2)

MEIOS DE CAMPO (7): Korbin Albert (Paris Saint-Germain, FRA; 18/1), Sam Coffey (Portland Thorns FC; 24/1), Hal Hershfelt (Washington Spirit; 0/0), Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA; 156/35), Rose Lavelle (NJ/NY Gotham FC; 106/24), Olivia Moultrie (Portland Thorns FC; 4/2), Ashley Sanchez (North Carolina Courage; 27/3)

AVANÇADOS (7): Yazmeen Ryan (NJ/NY Gotham FC; 0/0), Emma Sears (Racing Louisville FC; 0/0), Jaedyn Shaw (San Diego Wave FC; 16/7), Sophia Smith (Portland Thorns FC; 56/23), Mallory Swanson (Chicago Red Stars; 100/38), Alyssa Thompson (Angel City FC; 9/0), Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC; 71/19)