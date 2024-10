Selena Gomez acaba de lançar uma grande pista sobre Taylor Swift e Travis Kelce em ‘Only Murders’

EUNo meio da emocionante terceira temporada de Only Murders in the Building, um detalhes sutis no último episódio chamaram a atenção dos fãs de Taylor Swift e Travis Kelce. Na terça-feira, 8 de outubro, telespectadores com olhos de águia avistaram o que acreditam ser um ovo de Páscoa ligando o cantor do Anti-Hero à estrela do Kansas City Chiefs.

O detalhe que irritou os fãs

No episódio, A personagem de Selena Gomez, Mabel Mora, se encontra em uma peculiar casa de bonecas de propriedade de uma personagem interpretada pela atriz convidada Melissa McCarthy. Entre as muitas bonecas, uma em particular se destaca: uma figura em tamanho natural com cabelos loiros e a franja característica de Swift. Mas o que realmente chamou a atenção de todos? A boneca está vestindo uma camisa com o número “87” nele, o mesmo número de Travis Kelce para o Kansas City Chiefs – um número que Taylor foi visto ostentando em várias ocasiões em seus jogos.

A hilariante fotobomba de Taylor Swift durante a celebração dos Chiefs

Os fãs rapidamente recorreram às redes sociais para compartilhar seu entusiasmo. Um visualizador postou no X: Exemplo: “Espere pessoal, Taylor participou do novo episódio de apenas assassinatos no prédio ??? e ela está vestindo uma camisa 87, meu Deus, ajude.” Outro fã twittou, “Eu estava assistindo o novo episódio apenas de assassinatos no prédio e… ISSO É TAYLOR?”

Coincidência ou pista inteligente?

Este potencial ovo de Páscoa chega poucas semanas depois de Selena Gomez abordar a possibilidade de uma participação especial de Taylor Swift na série durante uma entrevista ao E! Notícias. Quando questionada sobre a possível aparência de sua amiga, Gomez respondeu: “Ela está um pouco ocupada, pessoal.” No entanto, quando o repórter brincou que Swift poderia simplesmente passar por uma cena de rua, Gomez acrescentou: “Eu amo isso.”

Até Steve Martin, uma das estrelas do show, entrou na conversa durante a entrevista, elogiando Swift e Gomez. “Taylor Swift lida com tudo perfeitamente, e Selena também. Nas situações que vi – politicamente, trolls, tudo – ela parece ter sabedoria sobre como fazer algo silenciosamente, sem esforço”, observou Martin.