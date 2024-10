Selena Gomez e Benny Blanco canalizam ‘Alice no país das maravilhas’ para o Halloween

Selena Gomes dar Benny Blanco lançaram suas fantasias de Halloween no início deste ano – e o casal parece algo saído de “Alice no País das Maravilhas”.

Isso porque eles canalizaram dois dos personagens principais do famoso romance infantil de ficção, com Selena se vestindo de Alice e Benny como o Chapeleiro Maluco.

Confira essa série de fotos postadas no Instagram… Selena faz sua melhor imitação de Alice, usando um vestido azul claro, meias e saltos brancos e uma peruca loira com laço preto.

Benny, no entanto, é a cara do Chapeleiro Maluco com seu rosto pintado de branco, peruca vermelha espessa, cartola e traje colorido.