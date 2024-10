‘Sem contratempos’ para McCaffrey do 49ers, ainda ‘no caminho certo’ para treinar na próxima semana

SANTA CLARA, Califórnia – Enquanto o resto de seus companheiros de equipe do San Francisco 49ers recebem um tempo de inatividade muito necessário durante a folga desta semana, o running back Christian McCaffrey alcançou uma referência importante em sua recuperação da tendinite de Aquiles.

McCaffrey, que perdeu os primeiros oito jogos da temporada por causa da lesão, permanecerá na Bay Area esta semana para fazer o que o técnico Kyle Shanahan descreveu na segunda-feira como “treinos simulados”, com o objetivo de abrir sua janela de treinos em 4 de novembro. .

“Depende de como será esta semana”, disse Shanahan. “Ele não teve contratempos, então parece que estamos no caminho certo, mas ele vai bater forte esta semana enquanto estivermos fora… contanto que tudo corra bem, espero que possamos trazê-lo de volta aos treinos. próxima semana.”

Os 49ers estavam aguardando ansiosamente o retorno de McCaffrey desde que Shanahan anunciou que seu astro running back estava lidando com uma lesão na panturrilha em 6 de agosto. Shanahan revelou mais tarde que McCaffrey também estava lutando contra a tendinite de Aquiles, que durou além do problema na panturrilha e eventualmente fez com que os Niners parassem. coloque McCaffrey na reserva de lesionados em 14 de setembro.

Tudo isso aconteceu depois que os Niners e McCaffrey disseram originalmente que ele estaria disponível para a partida de abertura em 9 de setembro contra o New York Jets. Ao colocar McCaffrey na reserva de feridos, Shanahan disse que isso precisava ser feito como um meio de fazer McCaffrey descansar e se recuperar.

Uma semana depois, McCaffrey visitou um especialista na Alemanha enquanto os Niners viajavam para Los Angeles para jogar contra os Rams em 22 de setembro.

“Depois que decidimos colocá-lo no IR, acho que foi muito fácil”, disse Shanahan. “É por isso que decidimos fazer isso. Sabíamos que demoraria pelo menos um mês e o desligaremos por um tempo, e agora construí-lo lentamente e as coisas estão indo bem, então agora será bom para recuperá-lo, esperançosamente.”

Assim que os 49ers abrirem a janela de treinos de McCaffrey, eles terão 21 dias para decidir se o ativam no elenco ou se ele volta ao IR pelo resto da temporada. Mas Shanahan já havia expressado otimismo de que McCaffrey poderia estar disponível para a reunião de 10 de novembro com o Tampa Bay Buccaneers após a despedida.

Ainda não se sabe quanta carga de trabalho McCaffrey será capaz depois de perder tanto tempo e dependerá de como será a prática quando ele voltar ao jogo.

“A expectativa é ver como ele está quando voltar e depois avaliá-lo à medida que avança”, disse Shanahan. “É claro que a esperança é que tudo volte ao normal e seja perfeito. É por isso que todos nós estamos nos esforçando, mas é preciso fazer isso com inteligência e avaliar isso a cada dia. ver com nossos próprios olhos o que ele nos diz. Isso será algo em que estamos constantemente trabalhando.”

McCaffrey não é o único Niner ferido que a equipe monitorará durante a folga e quando voltar ao trabalho na próxima semana.

O wide receiver Deebo Samuel (distensão no quadril e oblíquo), o running back Jordan Mason (torção no ombro esquerdo), o cornerback Renardo Green (entorse no tornozelo) e o wide receiver Chris Conley (músculo posterior da coxa) saíram da vitória de domingo à noite contra o Dallas Cowboys com lesões.

Shanahan disse que Samuel e Mason terão uma semana de folga e serão reavaliados na segunda-feira, Green será considerado dia a dia e Conley será semana a semana. O wide receiver Jauan Jennings, que perdeu os últimos dois jogos devido a uma lesão no quadril, deve retornar contra o Tampa Bay, de acordo com Shanahan.

O linebacker Dre Greenlaw, que ainda está se recuperando da lesão no tendão de Aquiles esquerdo que sofreu no Super Bowl LVIII, ainda não tem horário para começar a treinar, mas Shanahan disse que isso vai se cristalizar um pouco depois do adeus.

“Odeio dar um cronograma aproximado para vocês porque não temos certeza disso”, disse Shanahan. “Acho que quando voltarmos desta semana de folga, acho que ele estará decidindo semana após semana se devemos colocá-lo de volta no acordo de treino ou não… Acho que assim que passar da semana de folga, então nós Estaremos analisando a cada semana se devemos trazê-lo de volta ou não, porque está cada vez mais perto.”