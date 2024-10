Semana 5 da NFL: maiores perguntas e conclusões para cada jogo

A semana 5 da temporada de 2024 da NFL começou na noite de quinta-feira com o Atlanta Falcons escapando com uma vitória na prorrogação sobre o Tampa Bay Buccaneers.

A primeira de três semanas consecutivas de jogos em Londres começou na manhã de domingo, com o Minnesota Vikings permanecendo invicto ao derrotar Aaron Rodgers – que se tornou o nono QB a arremessar para 60.000 jardas – e o New York Jets.

Nossos repórteres da NFL Nation reagiram a toda a ação, respondendo a perguntas persistentes de cada jogo e detalhando tudo o mais que você precisa saber para cada time. Vamos lá.

Vikings

Este é um começo perfeito para os Vikings? Com certeza, apesar da natureza dramática do segundo tempo. Os Vikings entrarão na Semana 6 invictos, apenas dois abaixo do total de vitórias projetado (6,8), de acordo com o Football Power Index da ESPN. Em Londres, eles provaram que têm muitas maneiras de levar um jogo até a linha de chegada, um atributo fundamental para qualquer time que deseja chegar bem nos playoffs. No pior jogo do curto mandato do quarterback Sam Darnold no Minnesota, e depois de perder o running back Aaron Jones (quadril) no primeiro tempo, os Vikings conseguiram um touchdown defensivo e derrotaram o quarterback dos Jets Aaron Rodgers três vezes, empatando sua carreira em um único jogo. alto.

Descreva o jogo em duas palavras: Dia selvagem. O chutador de posição novato, Will Reichard, teve um dia perfeito em um dia selvagem para as unidades de times especiais. Os Vikings poderiam não ter vencido sem a conversão de Reichard de 54, 53 e 41 jardas. Ele tem 9 de 9 em gols de campo e 16 de 16 em pontos extras nesta temporada.

Desempenho mais surpreendente: Darnold. Ele teve de longe seu pior desempenho desde que assinou com os Vikings nesta entressafra, perdendo uma série de recebedores abertos e lançando mais incompletudes (17) do que finalizações (14) pela primeira vez em 2024. Mas, como fez ao longo da temporada, ele fez alguns arremessos cruciais no quarto período, acertando o recebedor Justin Jefferson por 25 jardas e o tight end Johnny Mundt por 20 para preparar o field goal final dos Vikings. -Kevin Seifert

Próximo jogo: Leões (20 de outubro, 13h horário do leste dos EUA)

Jatos

Os Jets conseguirão salvar sua temporada trocando por WR Davante Adams? Isso deixaria Aaron Rodgers feliz, e eles poderiam usar um parceiro para Garrett Wilson no perímetro. Wilson (13 recepções para 101 jardas) emergiu de seu início lento, mas Rodgers não recebeu muita ajuda de Allen Lazard (três quedas) ou Mike Williams (duas recepções para 25 jardas), que estava invisível. Adams ajudaria nisso. Mas Rodgers também precisa jogar melhor. Ele lançou três interceptações, incluindo duas no primeiro quarto – uma estreia na carreira. Isso incluiu uma escolha de seis, colocando os Jets em um buraco de 17-0. A proteção do passe foi instável, quando Rodgers (29 de 54 para 244 jardas) levou uma surra. Ele mostrou sua resistência, mas os Jets precisam de mais do que isso para virar a temporada.

Maior buraco no plano de jogo: Zero ataque apressado. De novo. Breece Hall, em uma grave queda, foi mantido em 23 jardas em nove corridas. Isso perfaz 27 jardas em 19 corridas nos últimos dois jogos. O coordenador ofensivo Nathaniel Hackett desistiu do jogo corrido quando faria sentido dar mais oportunidades ao novato Braelon Allen. O plano para o início da temporada era passar o ataque por Hall, mas não há nada lá, prejudicando Rodgers e o ataque de passes. O esquema precipitado de Hackett carece de criatividade; é tão previsível.

Desempenho mais surpreendente: A defesa dos Jets. Eles pareciam horríveis no primeiro quarto; parecia um daqueles dias. Mas eles inverteram o roteiro. Jogando sem o Nickelback Michael Carter – que sofreu uma lesão no tendão da coxa antes do jogo – e sem o cornerback Sauce Gardner por um quarto, os Jets mantiveram os Vikings com dois gols de campo no segundo tempo. Boa defesa, ataque inconsistente. Parece familiar? – Rico Cimini

Próximo jogo: contas (segunda-feira, 20h25 horário do leste dos EUA)

Falcões

O desempenho ofensivo de Atlanta é sustentável? Provavelmente não com o nível de sucesso que teve contra o Tampa Bay, mas pode estar perto. Os Bucs estavam sem o safety All-Pro Antoine Winfield Jr., e quando você está fazendo jogadas profundas no jogo de passes, perder o melhor jogador na retaguarda fará a diferença. O quarterback Kirk Cousins ​​​​parece saudável e disse que se sente mais antecipado em seus arremessos, o que significa que está começando a encontrar ritmo com Drake London, Kyle Pitts & Co. Quanto mais isso acontece, mais fluido o ataque deve ser, levando a mais noites como quinta-feira (mas provavelmente não resultará em 550 jardas ofensivas).

Descreva o jogo em duas palavras: Mudança de impulso. Se os Falcons tivessem perdido – e com 22 segundos restantes, Tampa Bay tinha 93% de chance de vencer – eles estariam 2-3 e potencialmente dois jogos atrás de Tampa por causa do desempate. Agora, os Falcons estão no topo da divisão por causa do desempate e acreditam no que o ataque pode fazer após um dia de 550 jardas.

Maior buraco no plano de jogo: Atlanta ainda não conseguiu chegar aos zagueiros. Os Falcons tiveram um sack, e foi a única rebatida de quarterback no jogo. Os cinco sacks de Atlanta na temporada estão empatados em último lugar na NFL. De acordo com o Pro Football Reference, seu percentual de pressão de 14,4 no início do domingo foi o segundo pior, à frente apenas de Carolina, e seu percentual de pressa (3,4) foi apenas melhor que o de Arizona e Cincinnati. -Mike Rothstein

Próximo jogo: no Panthers (domingo, 16h25 horário do leste dos EUA)

Bucaneiros

Como está a crescente situação de lesões dos Bucs? Eles tinham 14 jogadores no relatório de lesões na semana passada. Antoine Winfield Jr. (pé) voltou a treinar na sexta-feira, mas foi limitado. Ele permitiria que os Bucs usassem mais pacotes baratos e tivessem mais velocidade. Não está claro quando o right tackle Luke Goedeke (concussão) e o defensive tackle Calijah Kancey (panturrilha) retornarão. Goedeke participou ativamente há duas semanas, mas está limitado desde então, e Kancey ainda não praticou. O técnico Todd Bowles disse que não está claro a extensão da lesão na virilha de Jordan Whitehead – ele é um dos melhores comunicadores.

Descreva o jogo em duas palavras: Oportunidades perdidas. Com Tampa liderando por 30-27, Tavierre Thomas dos Bucs bloqueou uma tentativa de field goal faltando 6:37 para o fim do quarto período, mas Bucky Irving se atrapalhou na posse de bola que se seguiu. Faltando 1:52 para o fim, Lavonte David, do Tampa, interceptou um passe, colocando os Bucs no 28. dos Falcons. Mas Tampa não conseguiu uma primeira descida na corrida que se seguiu, perdendo na verdade 14 jardas, e foi forçado a chutar.

Estatística surpreendente: Os Bucs renderam 121 jardas após o primeiro contato, o que é um dos indicadores mais fortes de tackles perdidos. Foi o quinto maior número de jardas após o primeiro contato permitido em um jogo desde 2020. Deve-se notar que eles renderam 122 contra o Broncos na Semana 3. – Jenna Laine

Próximo jogo: no Santos (domingo, 13h horário do leste dos EUA)