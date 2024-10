Semana 6 apostando em números: Os quarterbacks novatos da NFL são uma boa aposta?

Com um recorde de seis zagueiros selecionados na primeira rodada do draft de 2024 da NFL, as expectativas sempre seriam altas para a safra de novatos sinalizadores deste ano. Durante quase seis semanas da temporada, eles estão cumprindo seu faturamento e recompensando os apostadores que os apoiam, embora uma nova adição ao clube de titulares tenha mudado a narrativa esta semana.

Durante a noite de domingo, os QBs novatos estão 14-6 contra o spread, melhorando o já impressionante recorde de 71-49 para quarterbacks do primeiro ano nas últimas três temporadas, de acordo com a ESPN Research. Além disso, os QBs novatos têm 6-0 como favoritos e contra o número.

Cinco dessas vitórias vieram das duas primeiras escolhas do draft, Caleb Williams e Jayden Daniels, que cobriram suas equipes novamente no domingo, embora desta vez como ‘cachorros’. Bo Nix não fez cobertura com seu Denver Broncos esta semana, mas ainda mostra um respeitável recorde de 4-2 ATS como titular. Dito isso, os apostadores sabem que o brilho de Nix não brilha tanto, já que ele foi o QB que mais apostou a lançar uma interceptação no domingo, de acordo com a ferramenta de rastreamento de apostas Pikkit.

O que pode atrasar o início das apostas para este subconjunto de jogadores é adicionar mais jogadores ao mix. Drake Maye e Spencer Rattler fizeram sua estreia na NFL no domingo e imediatamente foram eliminados como azarões em casa, já que o New England Patriots e o New Orleans Saints não conseguiram cobrir por uma margem combinada de 34 pontos. Isso foi uma ótima notícia para o público.

“Os apostadores ficaram felizes em enfrentar os QBs novatos, Maye e Rattler. Os Saints eram uma de nossas maiores necessidades do dia”, disse John Murray, diretor executivo do Westgate SuperBook em Las Vegas, à ESPN.

Seguiu a tendência geral de desbotamento dos zagueiros em seus primeiros inícios de carreira, mesmo para uma escolha geral em terceiro lugar, como Maye, ou alguém com um pedigree intrigante como Rattler. Craig Mucklow (vice-presidente de negociação do Caesars Sportsbook) disse que, assim como aconteceu com os três zagueiros que começaram a temporada como titulares, os apostadores “procuraram se opor aos titulares de primeira viagem” com grande sucesso.

Mas assim que os principais novatos se estabeleceram, eles começaram a prosperar. Isso ficou evidente na corrida de Estreante Ofensivo do Ano. ESPN BET diz que Daniels e Williams estão “se separando do grupo”, e DraftKings os tem como os únicos dois jogadores com menos de +1000, mostrando probabilidades de -200 e +170, respectivamente.

As apostas esportivas relatam que, embora Daniels tenha uma porcentagem geral mais alta de apostas e capacidade para ganhar o prêmio, o impressionante desempenho de passes 4-TD de Williams em Londres esta semana o fez atrair 72% da participação somente no domingo. A ESPN BET diz que Daniels conseguiu até 29% das apostas e 24% das chances de ganhar o MVP nas últimas duas semanas.

Uma virada na narrativa pode ocorrer quando as duas primeiras escolhas do draft deste ano se enfrentarem pela primeira vez, agendado para 27 de outubro, quando o Chicago Bears visitar o Washington Commanders.

‘O melhor dia para os clientes’

Prova A de por que houve poucos compradores do Giants para vencer o Bengals no domingo. Imagens Getty

No final da tarde de domingo, casas de apostas de Nova Jersey a Nevada estavam em busca, na esperança de encontrar alguém disposto a apostar no azarão New York Giants na partida do horário nobre contra o Cincinnati Bengals. O último jogo do dia teve muita coisa em jogo.

As apostas esportivas aumentaram as linhas dos Giants, e apelos semi-sérios por dinheiro dos G-Men chegaram aos fios.

“Se você conhece alguém que gosta dos Giants esta noite, temos uma conta pronta e esperando por ele”, escreveu Joe Brennan, chefe da casa de apostas esportivas Prime Sports, em uma mensagem de texto para a ESPN.

Ele não estava sozinho. O domingo foi ruim para as casas de apostas, mas excelente para o público apostador.

Os favoritos da NFL governaram o dia para uma mudança, vencendo 9 de 11 jogos consecutivos e cobrindo o spread em sete deles. Os dois azarões que venceram (Bears, Indianapolis Colts) foram os favoritos durante grande parte da semana, antes que dinheiro influente chegasse ao mercado, fazendo com que as linhas mudassem.

Incluindo a vitória e cobertura do San Francisco 49ers na noite de quinta-feira, os favoritos são 12-2 direto e 9-4 contra o spread, com 10 dos 12 jogos ultrapassando o total.

“Foi um dia histórico para os apostadores favoritos e superiores”, disse Mucklow à ESPN. “Dependendo de quando você apostar nos jogos, todos os favoritos teriam vencido e todos, exceto um, estariam cobertos.”

Mucklow disse que a semana 12 da temporada passada já havia sido o “melhor dia para os clientes”, acrescentando que “este dia facilmente eclipsou este”.

Murray, do SuperBook, disse que os jogos do final da tarde foram particularmente ruins para a casa e fizeram com que seu time movesse a linha no jogo noturno em direção ao favorito Bengals, na tentativa de atrair alguma ação para o azarão Giants.

“Começamos a subir na linha do Giants faltando cerca de uma hora para o final do jogo Lions-Cowboys, sabendo que teríamos muita exposição ao Bengals no Sunday Night Football”, disse Murray.

Tudo o que o público de apostas tocou – dos favoritos aos times de estrada, aos overs e Derrick Henry – pareceu acertar. No mercado de artilheiros de touchdown do DraftKings, Henry foi a aposta mais popular para marcar um e dois touchdowns. Ele terminou com 134 jardas corridas e dois gols na vitória do Baltimore Ravens por 30-23 sobre os Commanders.

“O maior medo dos livros são os jogos em que muitos jogadores diferentes marcam touchdowns, à medida que os pagamentos acumulados do mesmo jogo aumentam rapidamente”, disse Mucklow. “Esses mercados são extremamente populares e sempre chamam nossa atenção na gestão de passivos.”

Semana 6: Pontuação da caixa de apostas Até domingo à noite. Os saldos são 10-3. ATS SU Favoritos 9-4 11-2 Equipes de estrada 11-2 9-4

Probabilidades e Fins

US$ 145.000: O valor de uma aposta de linha de dinheiro no jogo feita por um cliente do Caesars Sportsbook em Nova York no Saints com probabilidades de -145 durante o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers. Foi a maior aposta divulgada no domingo pelo Caesars Sportsbook. O Santos perdeu por 51-27.

+3000: As chances de Joe Burrow marcar o primeiro touchdown na competição Bengals-Giants de domingo à noite. Apenas 1% das apostas no BetMGM foram em Burrow para marcar primeiro, como fez com uma corrida de 47 jardas no primeiro quarto.

$ 3.210,12: A quantia que um cliente do Caesars Sportsbook no Arizona apostou no Bengals para vencer o Super Bowl por 35-1 antes do jogo de domingo à noite contra o Giants. A aposta pagaria $ 115.564,32

175/1: As probabilidades aproximadas em uma acumulação de oito partidas com todos os quatro favoritos e todos os quatro saldos nos jogos da NFL no final da tarde de domingo.

17-3: O recorde combinado da NFC Norte contra o spread em jogos sem divisão.

49: O número de jogos consecutivos em que a Geórgia é a favorita, a mais longa sequência ativa do país. O Texas começa a semana como favorito de 3,5 pontos sobre os Bulldogs no confronto marcante da SEC no sábado.

12,5: Vanderbilt derrotou Kentucky como azarão de 12,5 pontos no sábado. Foi a terceira vitória definitiva dos Commodores como azarão com mais de 12 pontos, empatado com o maior número de surpresas desse tipo desde 1978, de acordo com a ESPN Research.

1.087: O número de “Scorigamis” (pontuações finais únicas) na história da NFL depois que os Lions venceram os Cowboys, 47-9. É o terceiro Scorigami da temporada e o segundo consecutivo com Dallas perdendo.