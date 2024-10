Semana 6 da NFL: maiores perguntas e conclusões para cada jogo

A semana 6 da temporada de 2024 da NFL contou com outro jogo em Londres e outro forte desempenho do ataque do Chicago Bears, que rolou contra o Jacksonville Jaguars. Na noite de quinta-feira, o San Francisco 49ers conquistou uma importante vitória na NFC West fora de casa sobre o Seattle Seahawks.

Nossos repórteres da NFL Nation reagiram a toda a ação, respondendo a perguntas persistentes de cada jogo e detalhando tudo o mais que você precisa saber para cada time. Vamos lá.

Ursos

A ofensa dos Bears finalmente estabeleceu sua identidade? Caleb Williams fez quatro touchdowns fazendo o que os treinadores enfatizaram durante semanas: jogar como armador. Uma semana depois que a conexão entre Williams e DJ Moore ganhou vida, o novato lançou dois TDs para Keenan Allen e Cole Kmet. Chicago exibiu o equilíbrio que procurava com outras 91 jardas corridas e um touchdown de D’Andre Swift e entra na semana de folga sentindo-se confiante sobre o estado de seu ataque.

Descreva o jogo em duas palavras: Comando de Williams. Os dois passes para touchdown que Williams lançou para Allen são um exemplo da precisão do quarterback – colocando a bola em janelas estreitas onde apenas seu recebedor poderia pegá-la – e controle. Em várias ocasiões, Williams manobrou o bolso e criou algo fora da estrutura (notavelmente um arremesso cruzado feito para Kmet que configurou o quinto TD de Chicago). Os quatro passes para touchdown de Williams elevaram seu total para nove em seis jogos, o segundo maior de todos os tempos por um QB novato do Bears.

Desempenho mais surpreendente: Elijah Hicks, que jogou no lugar do safety Jaquan Brisker (concussão), ajudou a diminuir a dor que veio com o secundário do Bears perdendo três titulares (o cornerback Tyrique Stevenson foi descartado antes do jogo devido a uma lesão na panturrilha e o níquel Kyler Gordon deixou o terceiro quarto com uma lesão no tendão da coxa). Hicks saiu com cinco tackles, recuperou um fumble e quebrou um passe na end zone. – Courtney Cronin

Próximo jogo: em Commanders (27 de outubro, 13h horário do leste dos EUA)

Jaguares

O que a perda afeta a segurança no emprego do técnico Doug Pederson e do GM Trent Baalke? Isso não ajuda. Um dia depois que o proprietário Shad Khan disse que ainda acredita em Pederson e Baalke, os Jaguars fizeram um jogo desleixado e caíram para 1-5. Isso torna altamente improvável chegar aos playoffs – que Khan disse antes da temporada ser sua expectativa. Dos 201 times que começaram em 1-5 desde 1966, apenas quatro chegaram aos playoffs. Os Jaguars estão agora com 2 a 10 nos últimos 12 jogos, e as únicas vitórias foram contra Carolina e Indianápolis, o que é uma boa indicação dos rumos da franquia.

Maior buraco no plano de jogo: Os Jaguars não pressionaram o novato QB Caleb Williams. Quando os Bears avançaram por 35-10, Jacksonville o havia acertado apenas seis vezes e pressionado em 10 de seus 32 recuos. Isso inclui apenas uma blitz e cinco pressões em 18 quedas no primeiro tempo, quando Williams os queimou para 128 jardas e dois TDs.

Estatística surpreendente: Os Jaguars tiveram quatro possíveis passes para touchdown, incluindo dois de Gabe Davis. Christian Kirk também deixou cair um TD em potencial – a bola passou por suas mãos e acertou-o na máscara – e o novato Brian Thomas Jr. -Mike DiRocco

Próximo jogo: contra Patriots em Londres (domingo, 21h30 horário do leste dos EUA)

49ers

O que a vitória em Seattle faz pelos 49ers no início de uma etapa importante? É um exagero dizer que salvou a temporada dos 49ers, mas isso não está longe. Em vez de 2-4 e 0-3 na NFC West, os 3-3 Niners estão empatados com Seattle no primeiro lugar (com uma vantagem no desempate). Eles terão alguns dias extras de descanso, o que não é pouca coisa, dados os problemas com lesões, e eles enfrentarão os Chiefs e os Cowboys saindo de cada uma de suas semanas de folga. Se os 49ers chegarem ao adeus da Semana 9 com um recorde de pelo menos 4-4, eles poderão se reagrupar, ficar saudáveis ​​​​e correr em novembro e dezembro, quando tradicionalmente estão no seu melhor sob o comando do técnico Kyle Shanahan.

Desempenho mais surpreendente: A turma de novatos do 49ers teve um desempenho admirável. O safety Malik Mustapha fez sua primeira interceptação na carreira para impedir a primeira tentativa de Seattle na zona vermelha antes de sair com uma torção no tornozelo. O cornerback Renardo Green conseguiu sua primeira escolha na carreira no quarto período, e o running back Isaac Guerendo selou a vitória com uma corrida de 76 jardas para marcar o touchdown final.

Estatística surpreendente: QB Brock Purdy foi excelente em arremessos com mais de 10 jardas aéreas. Ele acertou 6 de 8 para 165 jardas e dois touchdowns. Seahawks QB Geno Smith acertou 5 de 14 para 89 jardas e duas interceptações nesses lances. -Nick Waggoner

Próximo jogo: Chiefs (domingo, 16h25 horário do leste dos EUA)

Seahawks

Os Seahawks estão mais perto de derrotar os 49ers? Os 49ers venceram os cinco encontros anteriores por uma média de 15,2 pontos, dominando ou recuando no segundo tempo. Este jogo foi competitivo, com os Seahawks chegando a cinco pontos no quarto período e precisando de uma parada defensiva para ter uma chance de vitória. Por outro lado, Seattle se beneficiou de uma chamada perdida que custou ao San Francisco pelo menos três pontos. Os 49ers também estavam sem Christian McCaffrey e estavam reduzidos ao running back da terceira seqüência no final do jogo. Os Seahawks tiveram seus próprios problemas com lesões, mas se não conseguiram vencer os 49ers em casa enquanto o San Francisco estava sem seu melhor jogador ofensivo, então quando o farão?

Estatística surpreendente: Seattle pressionou Brock Purdy em 15 de suas 31 quedas (48,4%). Para contextualizar, os Dolphins lideraram a NFL no domingo com uma taxa de pressão de 40% nesta temporada. Mas embora os Seahawks chegassem perto do quarterback do 49ers com frequência, eles não conseguiram alcançá-lo, terminando sem sacks e apenas quatro rebatidas de QB. Eles ficarão felizes em enfrentar um quarterback na próxima semana, Kirk Cousins, que é muito menos evasivo que Purdy.

Previsão antecipada para a próxima semana: Byron Murphy II retornará de uma lesão no tendão da coxa e causará impacto. A ausência da escolha do Seattle na primeira rodada nos últimos três jogos forçou-os a enfrentar Leonard Williams, Jarran Reed e Johnathan Hankins mais do que gostariam. Com Murphy de volta, sua rotação na linha D será mais profunda e a vida também será mais fácil para seus defensores de segundo nível, com Murphy lá para controlar lacunas e comandar equipes duplas. -Brady Henderson

Próximo jogo: no Falcons (domingo, 13h horário do leste dos EUA)