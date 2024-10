Semana 7 da NFL: maiores perguntas e conclusões para cada jogo

A semana 7 da temporada da NFL começou na quinta-feira com o Denver Broncos de Sean Payton (4-3) dominando seu ex-time, o New Orleans Saints (2-5). No domingo, o Jacksonville Jaguars (2-5) conquistou a tão necessária vitória sobre o New England Patriots (1-6) no último jogo da NFL em Londres nesta temporada.

Nossos repórteres da NFL Nation reagiram a toda a ação, respondendo a perguntas persistentes de cada jogo e detalhando tudo o mais que você precisa saber para cada time. Vamos lá.

Jaguares

Isso provou que os Jaguars não desistiram? O safety Andre Cisco fez barulho na semana passada depois de dizer que viu jogadores desistirem durante a derrota para o Bears. Essa mentalidade não apareceu no segundo quarto, quando marcou 22 pontos sem resposta para anular uma desvantagem de 10-0. Doug Pederson não perdeu o vestiário depois de começar 1-5, o que é bom porque os Jaguars têm um caminho difícil pela frente: Green Bay, Filadélfia, Minnesota, Detroit e Houston. Com 2-5, os Jaguars ainda têm poucas esperanças nos playoffs, mas não há margem para erro.

Descreva o jogo em duas palavras: Ficando Tankado. Com Travis Etienne Jr. afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão da coxa, Tank Bigsby fez o melhor jogo de sua carreira. Ele estabeleceu recordes de carreira em corridas (26) e jardas (118) com dois TDs e seu estilo físico realmente deu o tom para o ataque. A certa altura, os Jaguars correram a bola em 19 jogadas consecutivas no segundo tempo.

Estatística surpreendente: O retorno do punt de 96 jardas de Parker Washington foi o primeiro touchdown de times especiais em um jogo internacional. Esse foi o 266º touchdown marcado nesses jogos: 150 passes, 102 corridas, sete retornos de interceptação, seis retornos de fumble e retorno de punt de Washington. Foi também o retorno de punt mais longo da história do Jaguars, superando o TD de 91 jardas que Keelan Cole marcou contra o Green Bay em 2020. -Mike DiRocco

Próximo jogo: vs. Packers (domingo, 13h00 horário do leste dos EUA)

Patriotas

Quanta pressão deve estar sobre o técnico Jerod Mayo pelo jogo decepcionante dos Patriots? As dores de crescimento eram esperadas no primeiro ano de Mayo, mas a forma como os Patriots regrediram desde a vitória na abertura da temporada tem sido preocupante. Mayo é um autoproclamado “treinador defensivo” e o desempenho defensivo no domingo – exceto uma parada no quarto período na quarta descida – foi alarmante depois que eles saltaram para uma vantagem de 10-0. Os Patriots tiveram problemas para parar a corrida novamente e os Jaguars eram donos da linha de scrimmage, que deveria ser o ponto forte dos Patriots. Embora não tenham os principais defensores DT Christian Barmore (coágulos sanguíneos), LB Ja’Whaun Bentley (rompimento do músculo peitoral) e S Jabrill Peppers (lista de isentos do comissário), isso não é desculpa para um time que se orgulha do “próximo -man-up” mentalidade.

Descreva o jogo em duas palavras: Mudança repentina. Depois de falar durante toda a semana sobre a importância de um início rápido, os Patriots conseguiram o que queriam ao assumir uma vantagem de 10 pontos e então desabaram de forma épica no ataque (não conseguiam correr), na defesa (não conseguiam atacar de forma consistente e eram muitas vezes eliminado da linha de scrimmage) e times especiais (permitiram um retorno de punt de 96 jardas para um touchdown no final do segundo quarto).

Maior buraco no plano de jogo: Nenhum jogo de corrida. A incapacidade dos Patriots de correr colocou o novato QB Drake Maye em uma situação difícil. É difícil ser unidimensional e vencer, e Maye ainda deu a eles uma chance de lutar com seu forte desempenho nos passes. A instabilidade na linha ofensiva, com os Patriots jogando com sua sétima unidade inicial diferente em sete jogos, parece ser a raiz do problema. Maye acertou 26 de 37 para 276 jardas de passe, dois touchdowns e foi demitido duas vezes. -Mike Reiss

Próximo jogo: vs. Jets (domingo, 13h horário do leste dos EUA)

Quinta-feira

Broncos

Os Broncos encontraram a melhor fórmula para ajudar o quarterback novato Bo Nix? Depois de algumas bobagens iniciais no jogo de passes, os Broncos colocaram Nix no jogo, usando-o como corredor com mais frequência e dando-lhe mais algumas opções de passes de corrida nas quais ele se sente confortável para operar. O resultado foram 225 jardas corridas em 35. carrega – o recorde da temporada dos Broncos em ambos – com 75 dessas jardas vindo de Nix. Foi o segundo jogo consecutivo de Nix com pelo menos 61 jardas corridas e – quando o Broncos correu um pouco mais primeiro – Nix se acomodou e o time marcou em seis posses consecutivas. Com a verdadeira carne da agenda dos Broncos esperando em novembro, isso deve dar-lhes uma pausa.

Desempenho mais surpreendente: LB Cody Barton. Barton teve um sack, um fumble forçado e retornou outro fumble do Saints de 52 jardas para um touchdown. Ele também teve outro touchdown em um furo e pontuação cancelado por causa de um pênalti do Broncos. Ele é o 12º jogador diferente a ter pelo menos meio sack pelo Broncos nesta temporada.

Descreva o jogo em duas palavras: Ligue. Ficou claro que os Broncos estão no seu melhor quando jogam um tipo de futebol mais operário. Sua defesa continua dificultando a vida dos QBs adversários – eles têm 28 sacks em sete jogos e marcaram dois touchdowns defensivos e dois safeties. E quando Payton se compromete com a corrida, eles controlam o ritmo e vencem a linha de scrimmage com mais frequência do que quando tentam manter Nix em um bando de conjuntos de três wide receivers. As 225 jardas de quinta-feira em uma vitória desenfreada sobre um time derrotado do Saints ou não é uma prova disso. -Jeff Legwold

Próximo jogo: contra Panteras (domingo, 16h25 horário do leste dos EUA)

Santos

Dennis Allen está na berlinda? O gerente geral do Saints, Mickey Loomis, defendeu Allen em um programa de rádio após a derrota da semana passada e disse que eles precisam analisar todos os motivos pelos quais não estão vencendo (incluindo lesões). Mas o Saints teve mais um mau desempenho, perdendo o quinto jogo consecutivo e fazendo com que a torcida da casa fosse embora no quarto período. Allen tem agora 18-23 anos em seus três anos como técnico do Saints.

Maior buraco no plano de jogo: Proteção. Começar como quarterback novato não é fácil e é ainda pior com três atacantes de fora, mas o Saints lutou para proteger Spencer Rattler, que foi demitido seis vezes e teve vários strip/sacks. Rattler foi capaz de fazer jogadores com as pernas ou esse número provavelmente teria sido maior.

Estatística surpreendente: A defesa do Saints permitiu 225 jardas corridas na quinta-feira, totalizando 502 jardas corridas e quatro touchdowns corridos nos últimos dois jogos – e 332 dessas jardas ocorreram antes do primeiro contato. O Saints disputou 55 jogos entre 2017-2020 sem permitir um rusher de 100 jardas, mas está em declínio nessa categoria desde 2022 e agora é uma das piores defesas da liga. -Katherine Terrell

Próximo jogo: em Chargers (domingo, 16h05 horário do leste dos EUA)