Semana 9 da NFL de 2024: Probabilidades e linhas de aposta para cada jogo

É mais uma semana movimentada com 30 times em ação na Semana 9 da temporada da NFL. Na quinta-feira, o Houston Texans visita o New York Jets para um jogo noturno de Halloween em Meadowlands. Domingo tem oito jogos na janela inicial, com destaque para o confronto da AFC East entre o Buffalo Bills e o visitante Miami Dolphins, que tem o maior total de todos os jogos desta semana. A programação da tarde apresenta o tão aguardado confronto NFC North entre o Detroit Lions e o Green Bay Packers no Lambeau Field.

Os jogos do horário nobre terão o Indianapolis Colts fora de casa contra o Minnesota Vikings na noite de domingo, e o “Monday Night Football” verá o Tampa Bay Buccaneers tentar dar ao Kansas City Chiefs sua primeira derrota da temporada.

Aqui está uma olhada em todos os 15 jogos da semana 9. Índice de Poder do Futebol (FPI) da ESPN Analytics. Probabilidades atuais no momento da publicação. Para obter as probabilidades mais atuais, acesse ESPN BET

Houston Texans x New York Jets -2

Quinta-feira, 20h15 horário do leste dos EUA, vídeo principal

Movimento da linha: Texanos Abertos -1

Linha de dinheiro: Texanos (+110); Jatos (-130)

Total: 42,5; Aberto: 43,5

Favorito do FPI: Texans por 0,2, 51,3% para vencer imediatamente

Las Vegas Raiders x Cincinnati Bengals -7,5

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, FOX

Linha de dinheiro: Invasores (+290); Bengalas (-380)

Total: 46,5; Aberto: 45,5

Favorito do FPI: Bengals por 5,6, 64,8% para vencer definitivamente

Miami Dolphins x Buffalo Bills -6,5

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, CBS

Linha de dinheiro: Golfinhos (+220); Contas (-270)

Total: 50,5; Aberto: 48,5

Favorito do FPI: Contas em 9,1, 72,9% para vencer imediatamente

Los Angeles Chargers -1,5 vs.

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, CBS

Linha de dinheiro: Carregadores (-125); Marrons (+105)

Total: 41,5; Aberto: 39,5

Favorito do FPI: Browns por 1,3, 53% para vencer imediatamente

Washington Commanders -3,5 vs.

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, FOX

Linha de dinheiro: Comandantes (-175); Gigantes (+150)

Total: 43,5; Aberto: 43,5

Favorito do FPI: Comandantes por 5,7, 64,7% para vencer imediatamente

Dallas Cowboys x Atlanta Falcons -2,5

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, FOX

Linha de dinheiro: Vaqueiros (+125); Falcões (-145)

Total: 52,5; Aberto: 48,5

Favorito do FPI: Falcons por 2,8, 57,3% para vencer imediatamente

Denver Broncos x Baltimore Ravens -9,5

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, CBS

Linha de dinheiro: Broncos (+360); Corvos (-500)

Total: 44,5; Aberto: 44,5

Favorito do FPI: Ravens por 10,3, 74,5% para vencer definitivamente

New Orleans Saints -7 vs.

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, CBS

Linha de dinheiro: Santos (-320); Panteras (+260)

Total: 44,5; Aberto: 44,5

Favorito do FPI: Santos por 8,3, 71,7% para vencer definitivamente

Patriotas da Nova Inglaterra x Tennessee Titans -3

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, FOX

Linha de dinheiro: Patriotas (+145); Titãs (-170)

Total: 37,5; Aberto: 38,5

Favorito do FPI: Titãs por 3,9, 60,7% para vencer definitivamente

Chicago Bears x Arizona Cardinals -1

Domingo, 16h05 horário do leste dos EUA, CBS

Linha de dinheiro: Ursos (-105); Cardeais (-115)

Total: 44,5; Aberto: 44,5

Favorito do FPI: Baixa por 0, 49,7% para vencer imediatamente

Jacksonville Jaguars x Philadelphia Eagles -7,5

Domingo, 16h05 horário do leste dos EUA, CBS

Linha de dinheiro: Jaguares (+280); Águias (-360)

Total: 45,5; Aberto: 47,5

Favorito do FPI: Eagles por 7,2, 68,6% para vencer definitivamente

Detroit Lions -3,5 vs.

Domingo, 16h25 horário do leste dos EUA, FOX

Linha de dinheiro: Leões (-170); Empacotadores (+145)

Total: 48,5; Aberto: 48,5

Favorito do FPI: Leões por 4, 60,7% para vencer imediatamente

Los Angeles Rams -1,5 vs.

Domingo, 16h25 horário do leste dos EUA, FOX

Movimento da linha: Seahawks Abertos -1

Linha de dinheiro: Carneiros (-125); Seahawks (+105)

Total: 48,5; Aberto: 47,5

Favorito do FPI: Rams por 0,2, 50,5% para vencer imediatamente

Indianápolis Colts x Minnesota Vikings -6

Domingo, 20h20 horário do leste dos EUA, NBC, Peacock

Linha de dinheiro: Colts (+210); Vikings (-250)

Total: 45,5; Aberto: 46,5

Favorito do FPI: Vikings por 4,6, 61,5% para vencer definitivamente

Tampa Bay Buccaneers x Kansas City Chiefs -8,5

Segunda-feira, 20h15 horário do leste dos EUA, ESPN, ABC

Linha de dinheiro: Bucaneiros (+340); Chefes (-450)

Total: 44,5; Aberto: 44,5

Favorito do FPI: Chiefs por 5,5, 65% para vencer imediatamente