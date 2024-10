Semifinais da WNBA – Jogo 2 Resultados do Liberty Aces Sun Lynx o que aconteceu

O bicampeão Las Vegas Aces está a uma derrota da eliminação depois de perder o jogo 2 por 88-84 para o New York Liberty na terça-feira no Barclays Center. Nenhum time da WNBA jamais se recuperou de uma desvantagem de 0-2 em uma série melhor de cinco, e nenhum atual campeão jamais esteve nesta posição.

O confronto é uma revanche das finais da WNBA de 2023, que os Ases venceram por 3-1. Desde a vitória do campeonato por 70-69 no jogo 4 no Brooklyn na última temporada, Las Vegas perdeu cinco jogos consecutivos contra o Nova York. A seqüência de derrotas empata o recorde da franquia de derrotas consecutivas contra o mesmo adversário.

Do outro lado da bola, as cinco vitórias consecutivas do Liberty sobre os Ases são um recorde da franquia em uma única temporada contra um adversário.

O Liberty nunca ganhou um campeonato WNBA, mas esteve nas finais da WNBA cinco vezes. As equipes da WNBA estão com 18-0 na história dos playoffs quando lideram por 2-0 em uma série melhor de 5.

Os playoffs da WNBA continuam na sexta-feira (19h30 horário do leste dos EUA, ESPN), enquanto a série semifinal muda para Las Vegas e Connecticut.

ESPN analisa como o Liberty venceu o jogo 2.

Liberty lidera a série melhor de cinco por 2 a 0

O saltador de Sabrina Ionescu dá vantagem ao Liberty no final Sabrina Ionescu acerta um arremesso difícil para colocar o Liberty à frente no final do quarto período contra os Ases.

Não descarte os Ases

Vale lembrar que a amostra de séries da WNBA que começaram 2 a 0 é pequena e reflete muitas que não chegaram tão perto. Nova York venceu os dois primeiros jogos por 14 pontos, e apenas quatro dos 18 anteriores tiveram uma margem combinada tão pequena – incluindo a última vez que um time se reuniu para forçar o Jogo 5, Phoenix contra Seattle nas semifinais de 2018.

Quando a NBA teve séries melhor de 5, vimos seis reviravoltas por 2 a 0, de acordo com a ESPN Research. Com essa porcentagem de vitórias de 0,111 (6-102), estamos atrasados ​​para um retorno semelhante da WNBA. Veremos se Las Vegas pode ser esse time. — Kevin Pelton

O Liberty se tornou oficialmente o time de Sabrina Ionescu?

Quando a superequipe de Nova York se reuniu antes da temporada de 2023, a chegada de três novatos de destaque – Breanna Stewart, Jonquel Jones e Courtney Vandersloot – ao Brooklyn dominou as manchetes.

Ionescu, no entanto, emergiu como uma força ofensiva dominante na pós-temporada de 2024. Ela liderou o Liberty com 24 pontos, 9 rebotes e 5 assistências, tornando-a a única jogadora na história do Liberty com vários jogos pós-temporada de 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. O que fez o desempenho de Ionescu se destacar na terça-feira (além da linha de estatísticas super recheada) foi seu impacto no quarto período, onde ela marcou ou deu assistência em 16 dos 19 pontos de Nova York. A Liberdade visto para ela liderar e ela entregou. — Katie Barnes

O jogo 2 foi mais competitivo do que a abertura da série. Qual foi a diferença?

A técnica do Liberty, Sandy Brondello, quando questionada sobre o que ela gostou no jogo de seu time no primeiro tempo, disse: “Gostei do segundo tempo”. Ela deveria ter feito isso. Foi aí que Nova York ganhou o jogo. Os Ases foram o melhor time nos outros 30 minutos, mas no segundo quarto o New York mostrou porque foi o melhor time da WNBA na temporada regular. O Liberty superou Las Vegas por 24-13. Stewart marcou ou deu assistência em 13 desses pontos, a estratégia de tornar a duas vezes MVP como facilitadora valendo a pena (ela terminou com 8 assistências). Cinco jogadores de Nova York marcaram, e foi quando Ionescu ganhou vida com duas grandes cestas de 3 pontos nos 1:45 finais do tempo.

A defesa também criou 8 reviravoltas em Las Vegas e permitiu apenas cinco field goals no segundo quarto. — Charlie Creme