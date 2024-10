Será que Geno Smith, do Seahawks, conseguirá sua primeira vitória sobre o 49ers?

RENTON, Washington – Durante a entressafra, Mike Macdonald desafiou Geno Smith a dar o próximo passo como líder. O técnico novato do Seattle Seahawks queria que o quarterback do 12º ano – um competidor feroz que nem sempre manteve a calma no calor do momento – fosse o que Macdonald chamou de “a voz do equilíbrio” em situações adversas.

Os Seahawks enfrentaram muitos deles durante as duas derrotas consecutivas que se seguiram ao início por 3-0.

Contra o Detroit Lions na semana 4, com Ford Field arrasando no “Monday Night Football” e o ataque de Detroit rolando contra a defesa short-handed de Seattle, Smith arremessou 395 jardas, o recorde de sua carreira, para manter os Seahawks nele. Ele recebeu elogios de Macdonald após o jogo por ter permanecido calmo em meio ao caos.

Contra o New York Giants no domingo, Smith foi demitido cinco vezes nos primeiros três quartos e meio. O ataque de Seattle conseguiu seis pontos nesse período. Mas no final do quarto, Smith levou-os a 95 jardas para um touchdown, depois liderou outro ataque que os colocou em posição para uma tentativa de field goal empatada que foi bloqueada.

“Ele é durão, cara”, disse o coordenador ofensivo do primeiro ano, Ryan Grubb. “Ele é um guerreiro total. … Esta semana, provavelmente mais do que qualquer semana, teria sido muito fácil para ele deixar a frustração tomar conta de seu jogo.

“Isso é o que você vê em um quarterback veterano: um cara que ainda pode ser apaixonado e ser ele mesmo e encontrar uma maneira de voltar à temperatura ambiente para tomar boas decisões e ainda nos dar uma chance de vencer.”

Essa é uma grande questão que Smith tem respondido enquanto tenta se consolidar como a resposta de longo prazo dos Seahawks como zagueiro. Agora vem outro: ele conseguirá vencer o San Francisco 49ers?

Desde que substituiu Russell Wilson, Smith ainda não venceu os 49ers. Se ele quiser provar aos Seahawks que é digno de um novo contrato que buscou nesta entressafra, uma vitória sobre o rival da divisão é outra caixa que Smith pode verificar quando Seattle receber o San Francisco na noite de quinta-feira no Lumen Field (20h15 horário do leste dos EUA). , Vídeo Principal).

Incluindo os playoffs, Smith não venceu em quatro tentativas contra o 49ers desde 2022, perdendo uma de suas partidas na temporada passada devido a uma lesão na virilha. Os Seahawks estão 0-5 contra o San Francisco nesse período e foram dominados tanto quanto o placar combinado de 148-72 sugere.

O último confronto ocorre com a temporada de cada equipe em uma encruzilhada precoce. O 49ers caiu para 2-3 depois de perder uma vantagem de 13 pontos no domingo, enquanto sua defesa estava com dificuldades, e eles estarão novamente sem o running back Christian McCaffrey. Os Seahawks estão à frente da NFC West com 3-2, mas estão lidando com uma defesa inconsistente e uma linha ofensiva superada, dois problemas que os têm perseguido nas últimas temporadas.

Mas um novo ataque dá esperança de que Smith e os Seahawks possam mudar sua sorte contra o San Francisco e permanecer no topo da divisão. Antes de entregarem um desastre nas três fases contra os Giants, Smith teve um início forte no sistema de Grubb, ficando em nono lugar no QBR nas primeiras quatro semanas.

“Geno é um grande destaque em nosso time de futebol neste momento”, disse Macdonald. “Ele é uma força galvanizadora. O cara está competindo muito… fazendo muitas coisas boas, então vamos continuar. Já completamos cinco jogos, temos um longo caminho a percorrer. Mas a boa notícia é temos outro jogo aqui para acertar e fazer Geno dar o próximo passo em seu jogo e esperamos que ele faça isso.

Geno Smith tem mais um ano de contrato após esta temporada. Ele poderia estar precisando de uma prorrogação? Alika Jenner/Imagens Getty

RESUMO DE SMITH DURANTE suas mais de duas temporadas como titular dos Seahawks incluem várias conquistas de um quarterback da franquia.

Ele liderou a liga em taxa de conclusão em seu caminho para um Pro Bowl e uma vaga como wild card em 2022. Na temporada passada, ele lançou um recorde da NFL de sete touchdowns no quarto período ou na prorrogação. Seus trechos de brilhantismo incluem o melhor QBR de qualquer quarterback nas últimas seis semanas de 2023. Desde o início de 2022, ele ocupa o oitavo lugar entre os QBs qualificados nessa métrica.

Apesar de toda a incerteza sobre o futuro a longo prazo de Smith – os Seahawks estavam relutantes em se comprometer publicamente com ele nesta entressafra e depois negociados pelo QB Sam Howell em março – não há dúvidas de que seu contrato é uma pechincha relativa.

Salários médios anuais de QBs e QBR desde 2022

A média de US$ 25 milhões de Smith ocupa o 20º lugar entre os quarterbacks e fica a impressionantes US$ 35 milhões atrás do novo APY de Dak Prescott, o maior da liga, de US$ 60 milhões. O QBR de Smith de 61,9 desde o início da temporada de 2022 ocupa o oitavo lugar entre os quarterbacks, com pelo menos 15 partidas nesse período. Isso é melhor do que 13 dos 19 QBs que ganham mais dinheiro do que ele por ano.

Smith confirmou antes da temporada que seu agente entrou em contato com o gerente geral dos Seahawks, John Schneider, neste verão para perguntar sobre um novo acordo, o que foi um fracasso para os Seahawks, dada sua política de não retrabalhar contratos com mais de um ano restante.

“Isso é apenas um negócio normal”, disse Smith sobre seu desejo de um novo acordo. “Nada de errado com isso.”

É certo que será revisitado na próxima entressafra, quando Smith será elegível para um novo contrato ao entrar no último ano de um contrato de três anos assinado em 2022.

Smith deve faturar US$ 25 milhões em 2025, embora esse número possa aumentar em até US$ 15 milhões por meio de escadas rolantes. Smith está atualmente a caminho de acertar três deles, o que o qualificaria para ganhar US$ 6 milhões adicionais.

Fazer de Smith um dos 10 zagueiros mais bem pagos provavelmente significaria dar a ele um acordo de pelo menos US$ 50 milhões em média. A partir de agora, US$ 40 milhões estão empatados com o 15º maior APY na posição, embora isso provavelmente mude nesta entressafra, com Brock Purdy de São Francisco elegível para uma extensão massiva.

Enquanto isso, Smith tentará vencer Purdy pela primeira vez na noite de quinta-feira. Embora ele tivesse sua marca registrada de precisão em suas quatro derrotas para São Francisco – uma taxa de conclusão de 72,1% – não houve muita produção, com média de apenas 217 jardas de passe com três touchdowns totais e três interceptações. Ele foi demitido 14 vezes, enquanto o ataque de Seattle teve média de apenas 10,5 pontos. Entre os 23 times que Smith enfrentou nesse período, seu QBR de 44,8 contra o 49ers é o quarto pior.

“Geno jogou bem nesses jogos”, disse o ex-quarterback da NFL Brock Huard. “… Mas na quinta à noite, acho que ele terá que ser melhor do que foi na tarde de domingo, onde pensei duas, três vezes que ele se demitiu em vez de se livrar dos problemas ou encontrar uma saída.”

Ryan Grubb está em sua primeira temporada como coordenador ofensivo dos Seahawks. AP Foto/Lindsey Wasson

O NOVO OFENSIVA esquema tem funcionado para Smith.

Como têm feito muitas vezes nesta temporada, os Seahawks não se amontoaram no início da vitória da semana 2 sobre o New England Patriots. Enfrentando um segundo para 5 próximo ao meio-campo, Smith examinou a defesa e colocou TE Noah Fant em movimento. O wide receiver DK Metcalf alinhou-se no slot e correu direto através de um confuso secundário do Patriots. Sua cobertura interrompida resultou em um touchdown de 55 jardas e ilustrou como Smith pode prosperar no esquema de Grubb que tenta colocar as defesas em um beco sem saída.

Smith lidera a liga durante cinco semanas com 1.182 jardas de passe, enquanto sua taxa de conclusão de 72,3% ocupa o segundo lugar. Seus cinco passes para touchdown são menos impressionantes – especialmente em comparação com suas quatro interceptações, embora duas delas tenham sido desviadas e outra tenha ocorrido enquanto Seattle estava em desespero no final de uma derrota de 13 pontos para os Leões.

Grubb, a contratação mais importante de Macdonald nesta entressafra, coordenou um dos ataques mais prolíficos do futebol universitário nas últimas duas temporadas na Universidade de Washington. Os Seahawks o atraíram para longe do Alabama depois que ele concordou em seguir o técnico Kalen DeBoer de Seattle a Tuscaloosa.

Como Huard explicou, Grubb utiliza mudanças e movimentos da mesma forma que o técnico do 49ers, Kyle Shanahan e seus discípulos ofensivos fazem – para “mudar o quadro” das defesas na hora. Um dos objetivos de aumentar o ritmo sem aglomeração é tornar mais difícil para os defensores entrarem na mesma página enquanto se adaptam a um novo visual ofensivo.

“A ideia por trás disso é que haverá falhas de comunicação, que você simplesmente não conseguirá acompanhar todos esses quadros de imagem de forma consistente e constante, e especialmente com o ritmo”, disse Huard. “Foi quando essa coisa realmente prosperou nesta temporada e, realmente, durante anos com DeBoer e Grubb, é que você mistura esses looks… você interrompe a comunicação e grandes jogadas se seguem.”

Os Seahawks estão em 14º lugar em porcentagem de jogadas ofensivas (58,1) em que usaram movimento durante ou antes do snap, de acordo com a ESPN Research. Eles realizaram a terceira maior porcentagem de jogadas sem aglomeração (25,5), um modo em que Smith prosperou durante seus tempos de faculdade em West Virginia.

“Gosto do fato de sermos muito agressivos, um estilo de ataque acelerado”, disse Smith. “É algo divertido fazer parte disso, do jeito que o técnico Grubb chama os jogos.

E o novo OC está comandando a maior parte do ataque através de seu quarterback, pelo menos por enquanto. Os Seahawks estão em primeiro lugar em taxa de aprovação projetada (71,1%), em parte por causa do roteiro do jogo, bem como pelas duas semanas em que não tiveram Kenneth Walker III. Macdonald deixou claro que eles precisam correr mais a bola, mas Smith aproveitou as oportunidades extras para arremessá-la.

Recuar mais do que qualquer outro quarterback também significou mais chances de lutar. Smith correu para 146 jardas corridas – o sétimo maior número na posição – e um touchdown em 20 tentativas.

Smith ocupa o 11º lugar no QBR (63,5), enquanto joga atrás de uma linha ofensiva que é a terceira pior em taxa de vitória de bloqueio de passe (48,3%).

“No primeiro ano de um sistema com muitos conceitos novos, fiquei impressionado com seu domínio”, disse Huard. “… No controle, no comando e acho que ele realmente gosta de jogar nesse esquema e isso se encaixa, eu acho, em grande parte de seu conjunto de habilidades.”

QUINTA-FEIRA À NOITE É uma oportunidade para Smith conseguir sua primeira vitória contra o 49ers, mas também uma chance para os Seahawks virarem a maré na NFC West.

San Francisco venceu a divisão nas últimas duas temporadas e três vezes nos últimos cinco anos, chegando ao Super Bowl duas vezes nesse período. Mas com uma vitória, os Seahawks teriam uma vantagem de dois jogos sobre os 49ers, uma vitória no confronto direto e um recorde de 1 a 0 na divisão. O San Francisco, por sua vez, cairia para 0-3 no jogo da NFC West, já tendo perdido para os Cardinals (2-3) e Los Angeles Rams (1-4).

A difícil defesa dos Seahawks continua longe de estar com força total, com Uchenna Nwosu indo para a reserva por lesão, Byron Murphy II prestes a perder o terceiro jogo consecutivo e Riq Woolen também fora. O que significa que os Seahawks podem precisar de Smith e de seu ataque para carregá-los novamente contra uma defesa que já teve seu número.

“Eles não vão tentar enganar você no que diz respeito ao esquema”, disse Smith. “Eles vão se alinhar e forçar você a vencê-los por 60 minutos. Nós os respeitamos. Eles têm sido um grande time, especialmente nos últimos anos. É hora de irmos lá e fazermos isso.”