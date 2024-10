“Será que um Canelo menor e mais lento pode lidar com o poder devastador de Beterbiev?” Tarver pesa

EUf boxeador mexicano Canelo Álvarez puder empregar uma estratégia semelhante, ele poderá ter uma chance de ganhar com 175 libras. Ex-campeão mundial Antonio Tarver acredita Canelo talvez seja capaz de derrotar Beterbievmas um único soco do russo poderia destruir as esperanças do mexicano.

“Eu sei de uma coisa. Se Beterbiev tem uma noite ruim, se ele lutar como fez contra BúfaloEu penso Canelo tem uma chance”, Tarver disse em entrevista ao Fight Hype. “Se Beterbiev não conseguir acertar tiros sólidos, Canelo tem uma oportunidade. Se ele puder evitar socos pesados, assim como Búfalo fez, e vá longe, ele tem uma chance. Mas se Beterbiev começar a acertar golpes certeiros, isso mudará a luta”, Tarver afirmou, conforme relatado por Izquierdazo.com.

Canelo Alvarez e sua máscara facial de ouro 24 quilates

No entanto, Tarver apontou que Canelo’s menor mobilidade dos pés poderia torná-lo um alvo mais fácil para o campeão unificado dos meio-pesados.

Canelo não é tão rápido quanto Bivol; ele não se move mais tanto. Você ouve Bivol dizer que Beterbiev ainda tem poder de nocaute; as poucas vezes que conseguiu pousar em Bivol foi devastador. Basta olhar para o rosto de Bivol no final da luta”, disse Tarver. “Se Beterbiev tivesse conseguido acertar mais alguns golpes certeiros, acredito que ele teria nocauteado Bivol antes do final.

Tarver quer ver Beterbiev acertar seus melhores golpes em Canelo

É importante notar que Beterbiev tem uma vantagem significativa de altura sobre Caneloficando com 1,82 metros em comparação com os 1,71 metros do mexicano. Tarver reiterou que o poder dos russos seria decisivo, ainda mais do que a diferença de altura de 11 centímetros.

“Com um ritmo mais lento e menor Canelogostaria de ver como Beterbiev acerta seus tiros nele. Apesar da diferença de altura, pode não ser tão significativa porque Canelo é muito resistente. Em termos de tamanho, eles poderiam estar olhando nos olhos, mas quando se trata de poder de soco, eu só acho Beterbiev bate com muito mais força, e isso é um desafio para Canelo”, acrescentou Tarver, elogiando o mexicano ao longo do caminho.

Canelo provavelmente entrará nessa luta como o azarão, mas ele é um grande lutador, o melhor de todos os tempos.