Sergiño Dest: Xavi Hernández, ex-técnico do Barcelona, ​​​​foi desonesto

Sergiño Dest disse que o ex-técnico do Barcelona, ​​​​Xavi Hernández, não foi honesto com ele depois de deixar o clube e ir para o PSV Eindhoven em regime permanente no início deste ano.

O jogador de 23 anos chegou ao Barça vindo do Ajax em 2020, quando Ronald Koeman ainda era o técnico, mas achou difícil encontrar oportunidades no time principal depois que Xavi foi nomeado em 2021.

O lateral dos Estados Unidos disse que Xavi não lhe deu oportunidades suficientes para provar seu valor, restringiu seu estilo de jogo e voltou atrás nas promessas que havia feito a ele.

“Não diria que estou arrependido, porque a forma como tudo terminou não depende de mim, mas não sinto que tive as oportunidades necessárias com Xavi”, disse Dest ao Diario Sport sobre os seus quatro anos como jogador do Barça.

“Senti que tinha que jogar com limites; que não poderia ser eu mesmo. Quero entrar no ataque, que é o meu maior ponto forte, mas ele me pediu para não avançar.

“Também não acho que ele tenha sido honesto comigo. Tivemos várias conversas nas quais ele me disse uma coisa, mas depois tive dúvidas se ele realmente me disse a verdade.

“No verão [of 2023]antes de sair de férias, ele me disse: ‘Conto com você, não leia a imprensa.’ E assim que voltei, ele me disse: ‘Você tem que ir.'”

Sergiño Dest assinou contrato permanente com o PSV Eindhoven no verão passado. Foto da ANP via Getty Images

Dest passou a temporada 2022-23 emprestado ao time italiano do AC Milan e no ano passado ao PSV, antes de retornar definitivamente ao clube holandês no verão passado, mas já havia tido um início de vida promissor no Barça.

Sob o comando de Koeman, ele foi titular na equipe que conquistou a Copa del Rey em 2021, mas acabou perdendo a confiança sob o comando de Xavi.

“Eu estava voando quando cheguei”, acrescentou. “As coisas correram bem a nível individual. Mas no final, eu era novo aqui, os meus companheiros não me conheciam…

“O meu estilo é correr riscos com a bola, mas pediram-me para jogar de forma diferente. Isso fez-me perder alguma confiança na minha tomada de decisões, você duvida se deve ser você mesmo ou mudar o seu estilo. Essas dúvidas prejudicam o seu desempenho.”

Dest está atualmente afastado dos gramados devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior e deve retornar à ação no ano novo, mas ele tem como objetivo retornar a uma das principais ligas da Europa no futuro.

“Estou muito feliz e grato por estar no PSV, mas sou ambicioso e claro que gostaria de jogar novamente numa das cinco grandes ligas da Europa”, disse.

“Acho que sou bom o suficiente para isso. Com muito trabalho e consistência, acho que posso conseguir isso, sem dúvida. Não sei o que vai acontecer, mas gostaria de voltar à LaLiga no futuro.”