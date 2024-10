Sergio Agüero entra com processo contra o Barcelona por US$ 3 milhões em salários não pagos

Sergio Agüero entrou com uma ação contra o Barcelona no valor de 3 milhões de euros (US$ 3,2 milhões) sobre o dinheiro devido como parte da rescisão de seu contrato de 2021 e o assunto ainda está em tribunal, revelou um relatório oficial enviado aos membros do clube catalão.

Agüero, de 36 anos, chegou ao Barça vindo do Man City por dois anos em 2021, mas fez apenas cinco partidas antes de ser forçado a se aposentar após sofrer problemas cardíacos durante um jogo da LaLiga contra o Alavés.

Anunciou oficialmente sua aposentadoria em dezembro do mesmo ano, chegando a um acordo com o clube para rescindir seu contrato antecipadamente.

No entanto, um relatório detalhando as contas financeiras do Barça para a temporada 2023-24 e visto pela ESPN revelou que o ex-atacante argentino iniciou um processo judicial contra o clube no início deste ano.

“Em 29 de maio de 2024, o ex-jogador Sergio Agüero apresentou uma reclamação de 3 milhões de euros que, segundo ele, lhe são devidos como parte do acordo de resolução para terminar a sua relação de trabalho com o clube”, afirma o relatório.

“Até 21 de junho de 2024, não houve acordo conciliatório entre as partes. O clube aguarda agora que a reclamação seja processada por um tribunal local para a próxima etapa do procedimento.”

A disputa com Agüero é um dos nove casos judiciais detalhados pelo Barça na seção do relatório intitulada ‘Contencioso’.

Sergio Agüero aposentou-se do futebol em 2021 devido a complicações cardíacas. Foto de Omar Vega/Getty Images

Outro revela que uma empresa chamada ‘Scores Sports Management’ está a exigir 10 milhões de euros (10,9 milhões de dólares) pelo seu papel na transferência que viu o extremo Ousmane Dembélé deixar o Barça pelo Paris Saint-Germain num negócio no valor de 50 milhões de euros (54,6 milhões de dólares) em 2023.

“Em 18 de junho de 2024, o clube foi notificado de uma reclamação apresentada pela empresa Scores Sports Management solicitando 10 milhões de euros pelo seu suposto papel de intermediário na transferência de Dembélé para o PSG”, explica o relatório.

“O caso foi levado a cabo por um tribunal local dada a oposição do clube e o desejo de contestar a reclamação.”

Os casos são listados pelo Barça dadas as suas potenciais implicações financeiras.

O relatório foi enviado a associados selecionados esta semana, antes da Assembleia Geral Anual do clube em 19 de outubro, quando os associados terão a oportunidade de contestar os resultados financeiros de 2023-24.

Na Assembleia Geral Anual, o Barça apresentará perdas de 91 milhões de euros (99,4 milhões de dólares) na última temporada.

Na sexta-feira, o Barcelona também perdeu um processo judicial para obter um bônus de meio milhão de dólares do Zenit São Petersburgo, que o clube russo não teve que pagar porque foi impedido de participar da Liga dos Campeões após a invasão da Ucrânia.

O Tribunal Arbitral do Esporte disse na sexta-feira que rejeitou o recurso do Barcelona contra uma decisão da FIFA no ano passado em uma disputa contratual sobre a transferência do extremo brasileiro Malcom.