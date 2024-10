Série curinga da MLB de 2024, Dia 1: atualizações ao vivo, análise dos playoffs

É hora dos playoffs da MLB!

Depois de uma segunda-feira bônus de ação para decidir as duas vagas finais da pós-temporada da Liga Nacional, oito times entraram em ação na terça-feira, quando os playoffs da MLB de 2024 começaram com a rodada de wild card melhor de três.

A ação do Jogo 1 começou com o Detroit Tigers derrotando o Houston Astros, e o Kansas City Royals seguiu com uma derrota do Baltimore Orioles. Então, em um jogo com múltiplas mudanças de liderança, o New York Mets saiu vitorioso sobre o Milwaukee Brewers. O San Diego Padres encerrou a noite com uma vitória impressionante por 4 a 0 sobre o Atlanta Braves.

Oferecemos dicas, atualizações ao vivo e análises dos jogos do Dia 1, bem como uma coisa que você deve saber para cada Jogo 2.

* Todos os horários do leste

Detroit lidera a série 1-0

Antes de Jason Heyward enviar um line drive zunindo para a luva de Spencer Torkelson, antes dos tacos dos Astros ganharem vida no inning final e antes dos Tigers ficarem à beira de perder a abertura dos playoffs de forma comovente, lá estava Tarik Skubal, o logo – futuro vencedor de Cy Young, fazendo o que fez durante toda a temporada – atacar com sua bola rápida, ficar perplexo com sua mudança, confundir seu controle deslizante e carregar um time iniciante que ninguém esperava ver aqui. Skubal manteve o potente Astros sem gols durante seis entradas, espalhando quatro rebatidas, caminhando uma, rebatendo seis e lançando 64 de seus 88 arremessos para rebatidas. Ele foi atingido no pulso por um forro no segundo turno, teve cólicas no lado esquerdo no sexto e nada disso importou. Em seu primeiro início na pós-temporada, o melhor arremessador do beisebol arremessou assim.

Uma coisa a saber para o Jogo 2: O técnico do Tigers, AJ Hinch, prometeu “arremessar o caos” depois de Skubal e, no momento, há um mistério no arremesso. Nenhum anúncio foi feito, mas Reese Olson parece um candidato provável – para lançar a maior parte das entradas, pelo menos, com um abridor chegando antes dele. Os Astros recorrerão ao jovem destro Hunter Brown, o que significa que Yusei Kikuchi o seguirá em um possível Jogo 3. – Alden González

Kansas City lidera a série 1-0

Em uma varredura de quatro jogos na American League Championship Series em 2014, o Kansas City Royals superou o Baltimore Orioles por seis corridas. Foi uma série covarde para Baltimore, que ainda dói, e que me veio à mente na tarde de terça-feira, quando os Royals novamente conseguiram uma vitória crucial na pós-temporada contra os Orioles.

A vitória de Kansas City por 1 a 0 no jogo 1 de sua série de wild card em Camden Yards foi um clássico do Royals. Eles são uma equipe que fabrica mais corridas do que as investe, e é uma equipe que faz excelentes arremessos iniciais para as vitórias. Uma caminhada de Maikel Garcia e uma base roubada seguida por um single de Bobby Witt Jr. foram responsáveis ​​pela única contagem. Seis entradas brilhantes de Cole Ragans seguidas por três apaziguadores remendando mais três sem gols cuidaram do arremesso.

Uma coisa a saber para o Jogo 2: É fácil esquecer o quão ruim os Royals eram há um ano. Embora Baltimore estivesse a caminho de uma temporada de 101 vitórias, Kansas City perdeu 106 jogos, uma soma imprópria, o tipo de derrota que tende a não desaparecer tão cedo. Agora os Royals têm duas chances de uma vitória para enviá-los para a série da divisão no Yankee Stadium, com Seth Lugo – seu co-ás com Ragans – indo para o jogo 2 contra o salvador do prazo comercial de Baltimore, Zach Eflin. –– Jeff Passan

Nova York lidera a série por 1 a 0

O Mets estava em modo de embreagem com sua vitória clássica nos playoffs sobre o Atlanta na segunda-feira e permaneceu lá um dia depois em Milwaukee. Nova York resistiu à explosão de energia inicial de Milwaukee, eliminando entradas potencialmente enormes com danos limitados. Isso foi graças a Luis Severino, que persistiu durante seis entradas, apesar do tráfego nas bases ao longo de sua partida.

Isso foi suficiente, mas o Mets acertou em cheio no quinto, registrando cinco corridas de duas eliminações contra o bullpen dominante de Milwaukee. Nova York fez 5 de 7 com os corredores em posição geral de pontuação. Quase todos contribuíram, mas os golpes principais foram o triplo de duas corridas na terceira entrada de Jesse Winker e o single de duas corridas e aprovação de Mark Vientos na quinta. Embreagem por toda parte.

Uma coisa a saber para o Jogo 2: Agora o Mets pode encerrar as coisas na quarta-feira, quando Sean Manaea assumir o controle em busca de reverter um monte de história ruim da pós-temporada. Em três partidas de playoffs para Oakland e San Diego, ele fez 0-3 com um ERA de 15,26. Isso é muita coisa para mudar – mas, novamente, esse é precisamente o tipo de história que o Mets vem revirando desde o início da temporada. –Bradford Doolittle

Os rebatedores do Braves devem ter se sentido como se estivessem enfrentando um arremessador jogando uma Wiffleball a 95 mph, porque Michael King estava lançando varredores, chumbadas e outros arremessos, todos no mesmo slot – e a bola estava se movendo e disparando por toda a base. Ele era tão bom no comando, lançando 73% de seus arremessos para rebatidas, que avançava na contagem de forma consistente e obrigava os rebatedores a rebater; houve alguns casos de rebatedores destros atacando arremessos na área de rebatedores canhotos. Embora King tenha tido boas atuações pelos Yankees, este foi realmente seu primeiro grande momento no cenário nacional, e ele foi o dono do jogo 1, eliminando 12 rebatidas e nenhuma caminhada.

Uma coisa a saber para o Jogo 2: Por causa do dominó causado pela lesão de Chris Sale e pela partida dupla de segunda-feira, os Braves sabiam que provavelmente teriam muita sorte em vencer o jogo 1 – AJ Smith Shawver estava fazendo sua primeira aparição em um jogo da grande liga em 131 dias. Os Braves têm chances muito melhores no Jogo 2, com Max Fried como titular. Em sua última partida, ele foi totalmente dominante em oito entradas contra o Royals. Se o Braves perder esta série, este provavelmente será o último jogo de Fried com o Atlanta. Ele será um agente livre neste outono.

