Série curinga da MLB de 2024, dia 2: atualizações ao vivo, análise dos playoffs

Três séries de wild card da MLB chegaram ao fim na quarta-feira – e uma está indo para o Jogo 3 de vitória ou volta para casa.

O Detroit Tigers continuou sua ascensão chocante com uma varredura wild card, eliminando o campeão do AL West, Houston Astros, com uma vitória de retorno. O Kansas City Royals fez o mesmo no segundo confronto do dia da AL, vencendo o Baltimore Orioles com uma vitória por 2 a 1 em Baltimore. Depois de perder para o New York Mets na maior parte do jogo, o Milwaukee Brewers teve uma oitava entrada de três corridas e dois homers para vencer o New York e forçar um jogo 3 na quinta-feira. O San Diego Padres encerrou a noite avançando para a série da divisão com uma vitória sobre o Atlanta Braves.

Como tudo aconteceu? Oferecemos atualizações e análises ao vivo à medida que os jogos foram disputados, seguidas de nossas conclusões após cada lance final.

Conclusões do jogo 2

Tigres vencem a série por 2 a 0

Talvez tenha sido apropriado que Andy Ibañez, um jogador de meio período de 31 anos que teve rebatidas de 0,175 nos últimos dois meses, tenha feito o maior sucesso da temporada dos Tigres. Ibañez foi convocado para rebater o astro mais próximo dos Astros, Josh Hader, com as bases carregadas e duas eliminações no oitavo e acertou uma dobradinha de três corridas na linha do campo esquerdo. A rebatida impulsionou o Detroit à vitória em um jogo que utilizou sete arremessadores diferentes. Os Tigres são jovens e desconhecidos, mas continuam a encontrar um caminho. Sua última conquista: quebrar a seqüência de sete idas consecutivas dos Astros à American League Championship Series e avançar para a série da divisão, que começa no sábado. Sua corrida insondável continua.

O que vem a seguir: O próximo adversário dos Tigers é familiar: seus rivais do AL Central, o Cleveland Guardians, um time que parece tão conflituoso e unido quanto os Tigers. Os Guardians mal venceram a série da temporada, vencendo sete de 13. Os Astros, enquanto isso, entram em um período de entressafra de incertezas, principalmente em torno de seu astro da terceira base, Alex Bregman, que está escalado para a agência gratuita. – Alden González

Royals vence a série por 2-0

Se o Kansas City Royals chegasse a Baltimore e emergisse com sua primeira vitória na pós-temporada em quase uma década, seguiria a fórmula que os trouxe até aqui: excelente arremesso inicial, defesa hermética e rebatidas de embreagem. O roteiro foi seguido quase exatamente como foi escrito, e a vitória por 2 a 1 da série wild card do Royals – que se seguiu a um triunfo por 1 a 0 no jogo 1 – enviou Kansas City para enfrentar o New York Yankees no série de divisão.

O arremesso inicial no jogo 2 foi menos excelente do que sólido, com Seth Lugo puxado após 4 1/3 entradas com as bases carregadas e uma eliminada, mas Angel Zerpa escapou do engarrafamento e iniciou um desfile de 4 2/3 sem gols de Kansas City de repente excelente bullpen. Os defensores internos e externos do Royals eram armadilhas de aço e, pelo segundo jogo consecutivo, Bobby Witt Jr.

O que vem a seguir: Eles vão para Nova York, renovando uma rivalidade que no final da década de 1970 não tinha igual no beisebol. O jogo é diferente, sim, mas com Cole Ragans escalado para jogar duas vezes na série de cinco jogos, as luvas ainda excelentes e Witt acompanhado por Vinnie Pasquantino e Salvador Perez no meio da escalação, os Royals esperam replicar o que aconteceu a última vez que essas equipes jogaram na pós-temporada no que foi um ALCS de cinco jogos em 1980: uma raspagem de três jogos. – Jeff Passan

Série empatada em 1 a 1

Os Brewers estavam nesta posição no ano passado … perdendo por 1 a 0 para um 6-seed, lutando em um jogo de eliminação acirrado, precisando de apenas uma grande rebatida para equilibrar as coisas. Esse grande sucesso nunca aconteceu e a derrota ajudou a lançar o Arizona Diamondbacks para a World Series. Mas um grande tema sobre esses Brewers é que, embora as vitórias e as sementes sejam as mesmas, este é um clube muito diferente. E assim é. Eles conseguiram não apenas uma grande rebatida quando precisavam de uma, mas duas em home run de Jackson Chourio e Garrett Mitchell na oitava entrada.

Essa foi a versão dos Brewers que deixou todos tão entusiasmados. Eles são jovens e têm arrogância, força e velocidade – e têm um bullpen profundo e letal, ideal para o beisebol de outubro. Esse grupo apareceu bem a tempo no Jogo 2. Correr nos playoffs é simplesmente aproveitar o momento. O Mets aproveitou a onda durante toda a semana, começando em Atlanta. Indo para o jogo 3 decisivo na quinta-feira, os Brewers agora têm a vantagem ao seu lado. E o melhor de tudo: na verdade, temos um Jogo 3 curinga!

O que vem a seguir: Haverá uma lacuna de reconhecimento entre os arremessadores titulares no Jogo 3 decisivo. Embora José Quintana, do Mets, seja um veterano conhecido que jogou em vários clubes dos playoffs, aqueles que acabaram de chegar fora de Milwaukee estarão menos familiarizados com Tobias Myers. Apenas saiba disso: Myers, um novato de 26 anos, tem sido excelente nos últimos três meses da temporada. Desde 10 de julho, Myers tem um ERA de 2,55 e um FIP de 3,46. Um arremessador pode ser mais familiar do que o outro, mas é difícil ver qual time tem a vantagem de arremesso no confronto. –Bradford Doolittle

Padres vence a série por 2-0

Os Padres foram uma escolha popular da World Series antes dos playoffs, dada a forma como jogaram nos últimos três meses e mostraram o porquê nesta varredura de dois jogos: arremesso inicial potencialmente dominante, como vimos de Michael King (embora Joe Musgrove tenha deixado o jogo 2 com uma lesão, então fique de olho nisso), um bullpen profundo, uma mistura de força e contato no ataque, e a sensação do novato Jackson Merrill, que parece sempre entregar na hora certa. Para os Braves, era pedir demais para superar as lesões de Chris Sale, Austin Riley, Ronald Acuna Jr. Eles estarão de volta no próximo ano – esperançosamente com sua escalação A e rotação.

O que vem a seguir: Dodgers-Padres. O confronto começou. E os fãs de beisebol podem esperar muitos fogos de artifício em um confronto dinâmico do NLDS, que começa no sábado em Los Angeles. -David Schoenfield

Atualizações ao vivo