Série curinga da MLB, Dia 3: atualizações e análises do Mets-Brewers

Depois que as outras três séries de wild card da MLB terminaram em varreduras, todos os olhos estavam voltados para Milwaukee, onde o New York Mets eliminou o Milwaukee Brewers em um emocionante Jogo 3. O Mets conseguiu uma data na National League Division Series com o rival Philadelphia Phillies – e a temporada dos Brewers termina de forma comovente.

Como tudo aconteceu? Fornecemos atualizações e análises ao vivo à medida que o jogo foi jogado, seguidas de nossas conclusões após o lance final.

Conclusões

Há algo sobre esses Mets. Desde um início de temporada lento até a notável vitória de retorno em Atlanta na segunda-feira, Nova York fez da resiliência sua característica definidora. E, no entanto, isso mal descreve o que vimos na quinta-feira, quando o Mets surpreendeu um adversário pronto para comemorar na nona entrada pela segunda vez em quatro dias.

Desta vez foi Pete Alonso fazendo as honras, martelando uma mudança perdida de Devin Williams a 160 quilômetros por hora e por cima da cerca do campo direito para um impressionante home run de três corridas. Poderia ter sido a última tentativa de Alonso como Met. Em vez disso, tornou-se um argumento enfático sobre por que eles deveriam fazer todos os esforços para mantê-lo.

O Mets segue em frente para enfrentar os Phillies. Em cada uma das duas últimas pós-temporadas, os Phillies saíram da rodada de wild card e seguiram direto na série da divisão, derrotando os Braves em quatro jogos em ambas as vezes. Agora é a vez deles lidar com uma dispensa e eles enfrentarão um time de Nova York aproveitando o momento para vencer os dois últimos de uma tensa série de três jogos de wild card. Em outras palavras, para os Phillies o sapato está do outro lado. –Bradford Doolittle

Atualizações ao vivo