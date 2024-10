Série da Divisão MLB 2024: Conclusões, análise do Dia 5

Em uma emocionante quarta-feira de quatro jogos nos playoffs da MLB, Francisco Lindor e o New York Mets se tornaram o primeiro time a avançar para a série do campeonato, eliminando o Philadelphia Phillies no jogo 4 da Série da Divisão da Liga Nacional.

Eles terão que esperar para descobrir quem será seu oponente na série do campeonato, já que o Los Angeles Dodgers derrotou o San Diego Padres para igualar sua série em dois jogos. Na Liga Americana, o Detroit Tigers derrotou o Cleveland Guardians – novamente – para assumir a liderança da série por 2 a 1, e o New York Yankees também conquistou a vantagem de 2 a 1 na série sobre o Kansas City Royals após uma grande noite de Giancarlo Stanton.

Veja como foi o dia, desde atualizações e análises ao vivo durante os jogos até conclusões após o arremesso final e o que vem por aí para cada equipe.

Conclusões e análises

Detroit lidera a série 2-1

O jogo 3 no Comerica Park foi histórico de uma forma incomum – a série ALDS entre Guardians e Tigers é agora apenas a segunda na história da pós-temporada a apresentar um shutout em cada um dos três primeiros jogos, de acordo com a ESPN Research. Os dois últimos seguiram o caminho do Detroit, incluindo a vitória de quarta-feira por 3 a 0. Os Tigers usaram seis arremessadores diferentes – três deles no meio da entrada – para produzir seu segundo shutout consecutivo.

O técnico AJ Hinch acertou em cheio em quase todos os movimentos de arremesso que fez nesta pós-temporada, como evidenciado pelo fato de que os Tigers têm uma média de 2,8 corridas por jogo, mas estão 4-1 até agora. E eles estão fazendo isso no monte com essencialmente um arremessador estrela, Tarik Skubal. Enquanto isso, Cleveland está em uma seqüência de 20 entradas sem gols na pós-temporada, um recorde da franquia. Isso colocou os Guardiões em uma situação difícil na série; eles agora estão perdendo por 2 a 1 depois de abrirem vantagem por 1 a 0 no fim de semana.

O que assistir no jogo 4: Os Guardians têm uma coisa a seu favor no Jogo 4: seu arremessador mais quente levará a bola em um jogo de eliminação para eles. Tanner Bibee foi excelente no jogo 1, embora tenha feito apenas 4⅔ entradas e tivesse uma vantagem de 5-0 na primeira entrada graças ao ataque. Mesmo assim, Bibee parecia ótimo. Cleveland terá a vantagem de arremessar na quinta-feira, embora Skubal se aproxime do jogo 5. Mas os Guardians precisam chegar lá primeiro. -Jesse Rogers

Nova York vence a série 3-1

Você só pode segurar esses Mets por um certo tempo. O Mets carregou as bases duas vezes nas duas primeiras entradas do jogo 4 contra o canhoto Ranger Suárez do Phillies. Eles não marcaram nenhuma das vezes. A terceira vez, contra o bullpen dos Phillies, foi uma história diferente. Com um eliminado, o técnico do Phillies, Rob Thomson, convocou seu mais próximo, Carlos Estevez, para enfrentar Francisco Lindor. O quarto arremesso de Estevez foi uma bola rápida de 99 mph por cima da base. Lindor acertou o bullpen dos visitantes no campo centro-direito para um grand slam verde e seu maior sucesso como Met. A explosão garantiu que Nova York não desperdiçasse outra largada forte do canhoto Jose Quintana, que segurou o Philadelphia em uma corrida, duas rebatidas e duas caminhadas em cinco entradas, e catapultou o Mets para o NLCS pela primeira vez desde 2015.

O que vem a seguir: Agora o Mets vai esperar para ver se vai voar para San Diego ou Los Angeles para continuar esta temporada dos sonhos.

A última vez que os Dodgers e os Mets se enfrentaram, Jorge Lopez jogou a luva para a multidão e o Mets convocou uma reunião apenas para jogadores depois de perder 15 dos 19 jogos, caindo 11 jogos abaixo de 0,500. Isso foi em 29 de maio e esse dia provocou a reviravolta em Nova York. Ou foi Grimace lançando o primeiro arremesso duas semanas depois? Quem sabe? Mas o Mets tem sido o melhor time de beisebol desde então. Os Dodgers registraram o melhor recorde no beisebol durante a temporada regular. Eles têm seu poder estelar em Shohei Ohtani e Mookie Betts. Mas eles também têm questões significativas. Freddie Freeman sofreu uma lesão no tornozelo e a rotação inicial é desanimadora. Os Dodgers teriam a vantagem do bullpen, mas a escalação do Mets é mais profunda e seus arremessadores iniciais são mais confiáveis. Seria um confronto NLCS que ninguém esperava no final de maio. Mas isso pode simplesmente acontecer.

Enquanto isso, o Mets fez 5-2 contra o Padres durante a temporada regular, vencendo-os em uma série de três jogos em Nova York, em junho, e dividindo um set de quatro jogos em San Diego, no final de agosto. Ambos os clubes apresentam rotações fortes e escalações profundas. Mas os Padres teriam uma vantagem significativa no departamento de bullpen depois de adicionar Jason Adam e Tanner Scott no prazo de negociação para fortalecer a ponte para Robert Suarez, mais próximo. A equipe de arremessadores do Mets teria que descobrir como limitar o fervoroso Fernando Tatis Jr. Mas, novamente, os Padres teriam que descobrir como desacelerar um time que continua desafiando as expectativas.

Quanto aos Phillies, aqui está o que eles enfrentam quando voltam para casa mais cedo para o inverno. -Jorge Castillo

Nova York lidera a série 2-1

Os Yankees são um time totalmente diferente quando Giancarlo Stanton está tão empenhado quanto na vitória por 3-2 no jogo 3 da série da divisão contra o Kansas City. Com seus rebatedores nº 3 e 4, Aaron Judge e Austin Wells, uma combinação de 3 de 23 na série, conseguindo um jogo de três rebatidas de Stanton, seu rebatedor nº 5, aprofunda sua escalação e representa um sério problema para um time de Kansas City lutando para marcar corridas.

O home run de Stanton na oitava entrada deu a eles uma vantagem de uma corrida que Luke Weaver mais perto conseguiu com uma defesa de cinco eliminações. Adicione nove caminhadas – uma das quais foi responsável pela primeira corrida na quarta, e outras duas ajudaram a avançar na segunda corrida na quinta – e os Yankees encontraram sua fórmula para vencer: força, paciência e arremesso.

O que assistir no jogo 4: Gerrit Cole assume o controle, com o dia de folga entre os Jogos 1 e 2 permitindo que ele lance em descanso regular um jogo antes do titular do Jogo 1 normalmente o faria. E ele está ansioso pelo desafio de garantir a 19ª vaga do Yankees no ALCS. “Aceito tudo o que posso conseguir na pós-temporada”, disse Cole. “Eu não sou exigente, em casa ou na estrada. Você está aqui, é uma bênção.” – Jeff Passan

Série empatada em 2 a 2

Os Dodgers estão machucados, mas certamente não estão quebrados. Eles estavam sem seu rebatedor número 3, sem um arremessador titular tradicional e sem seu shortstop diário, mas de alguma forma, com a temporada em jogo, eles perseveraram. Eles perseguiram Dylan Cease antes do final do segundo inning, marcaram cinco corridas antes de cometerem a primeira do terceiro e nunca deixaram o alardeado ataque dos Padres se aproximar, eventualmente transformando o jogo 4 em uma goleada. Mookie Betts, Will Smith e Gavin Lux foram todos homenageados. E sete apaziguadores combinados para um encerramento. Miguel Rojas estava fora da escalação por causa de uma ruptura no adutor, Freddie Freeman sofreu um arranhão tardio por causa de uma dor persistente no tornozelo direito torcido e os Dodgers não tinham um arremessador inicial em quem confiassem enquanto enfrentavam a eliminação. Nada disso importava. Eles viverão para lutar outro dia.

O que assistir no jogo 5: Este NLDS tenso, elétrico e fascinante passará para um Jogo 5 em que o vencedor leva tudo na noite de sexta-feira. É apenas apropriado. Os Padres iniciarão Yu Darvish, que girou sete entradas de bola de uma corrida para ajudar a conquistar a vitória no Jogo 2. Os Dodgers têm Jack Flaherty e Yoshinobu Yamamoto disponíveis. Muito provavelmente, Yamamoto será titular e Flaherty estará disponível fora do bullpen, se necessário. Os Dodgers jogarão diante de sua torcida, que ficou famosa por se tornar hostil no domingo. Mas seu maior benefício será o dia de folga na quinta-feira. Os Dodgers esperam que isso dê a Freeman a chance de retornar à escalação. – Alden González

