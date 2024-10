Shaedon Sharpe, do Trail Blazers, fica fora de 4 a 6 semanas com lesão no ombro

O armador do Portland Trail Blazers, Shaedon Sharpe, sofreu uma pequena lesão labral posterior no ombro esquerdo e provavelmente perderá o início da temporada, anunciou a equipe no sábado.

Uma ressonância magnética esta semana confirmou o rompimento. Sharpe começará a reabilitação e deverá faltar de quatro a seis semanas, de acordo com a equipe.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Os Blazers abrem sua temporada regular em 23 de outubro contra o Golden State Warriors.

Sharpe, de 21 anos, teve uma ótima temporada no ano passado pela reconstrução dos Blazers, com média de quase 16 pontos, mas jogou pouco depois de sofrer uma distensão abdominal em dezembro. Ele acabou sendo submetido a uma cirurgia em fevereiro e perdeu o resto da temporada.

Portland selecionou Sharpe com a 7ª escolha no draft de 2022.