‘Shahs of Sunset’ Mike Shouhed parece agredir a ex-noiva em um vídeo chocante

Mike Shouhedestá entrando em um programa de diversão após a suposta agressão de sua então noiva em 2022 Paulina Ben-Cohen … e o TMZ obteve um vídeo chocante do violento incidente.

O ex-aluno de “Shahs of Sunset” foi ao tribunal na terça-feira … onde um juiz decidiu que ele deveria entrar por um ano em um programa de desvio de saúde mental depois de ter sido preso em 2022 e acusado de agressão e agressão.

Também foi emitida uma ordem de proteção para Paulina e Mike não deve usar ou ameaçar força ou violência.

Ben-Cohen entrou com uma ação civil contra Shouhed no início deste ano sobre o suposto incidente… e, embora ela e seu advogado incluíssem capturas de tela deste clipe no processo, esta é a primeira vez que o vídeo completo foi visto. Ela diz que este vídeo também foi compartilhado com as autoridades.

No clipe, você vê Paulina arrancando roupas de um cabide em seu armário quando um homem que ela diz ser Mike aparece por trás dela, agarra-a pelos cabelos e a joga no chão enquanto o cabideiro cai em cima dela.

Ele então a agarra, parecendo sufocar seu rosto enquanto ela está no chão antes de aparentemente tentar tirar o telefone dela. Paulina então joga objetos para expulsá-lo do closet.

O vídeo então segue para uma sala de jogos infantil, onde o homem agarra Paulina por trás e coloca os braços em volta de sua garganta, parecendo sufocá-la enquanto a joga pela sala. Paulina responde com vários tapas e socos no rosto e na cabeça.

Durante o incidente, Paulina afirma que Mike disse que nunca mais sairia de casa e foi buscar uma arma de fogo … foi quando ela disse que ela e a babá que morava com eles chamaram a polícia. Quando eles chegaram, Mike foi preso depois que os policiais disseram ter visto marcas visíveis no corpo de Paulina.

De acordo com documentos judiciais, os promotores concordaram em deixar Mike entrar em um programa de desvio em 2022, que incluía aulas de controle da raiva, serviço comunitário e um curso de segurança com armas. Mas fomos informados de que o Ministério Público recorreu de algumas das decisões, e é por isso que ele só está entrando no programa agora.

No processo, Paulina afirma que esta não foi a primeira vez que Mike a atacou, alegando que eles brigaram novamente em 2021 por causa de Mike supostamente ter enviado mensagens de texto para outra mulher.

Paulina está processando Mike por agressão e agressão, inflição intencional de sofrimento emocional e violência de gênero.

O advogado de Mike Shouhed, George Mgdesyandiz ao TMZ… “Este não é o vídeo completo. A briga começou na sala. Minha cliente estava tentando impedi-la de gritar porque as crianças estavam dormindo. Minha cliente não queria que ela fumasse dentro de casa porque há um criança autista lá e isso não é do seu interesse.”