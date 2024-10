Shara Bullet explica como Michael Bisping o inspira a lutar contra uma lesão ocular, frase de Nick Diaz

Que “Shara Bullet” competiu durante anos com uma lesão no olho não é segredo, e ele se inspirou em um ex-campeão do UFC para superar isso.

Bullet – também conhecido como Shara Magomedov – abre o card principal do UFC 308 deste sábado, em Abu Dhabi, com um duelo de pesos médios contra Armen Petrosyan. No media day do evento na quarta-feira, Magomedov foi questionado sobre o que aprendeu ao estudar a carreira do ex-campeão do UFC e membro do Hall da Fama Michael Bisping, no que diz respeito a lidar com a lesão que sofre desde 2016.

Bisping sofreu uma lesão no olho após levar um chute na cabeça de Vitor Belfort em 2013 e competiu com deficiência até se aposentar, quatro anos depois. A condição não o impediu de conquistar o título dos médios do UFC, embora tenha progredido a tal ponto que Bisping agora vive com uma prótese no olho direito.

Então Magomedov está preocupado com o fato de os oponentes saberem dessa potencial limitação?

“Acho que é um pouco diferente porque tenho 19 lutas na minha carreira e todos os adversários tentaram tirar vantagem disso e não deu certo”, disse Magomedov por meio de um tradutor russo.

“Quando se trata de Bisping, sim, ele é uma motivação porque é alguém que já percorreu esse caminho. Ele traçou o caminho e deu um exemplo para mim, então é muito mais fácil seguir o caminho de alguém do que ficar vagando no escuro. Acho que a forma como ele é um motivador para mim e para outras pessoas é que ele disse que tudo é possível. O mais importante é não baixar as mãos e seguir em frente e perseguir o seu sonho e então será possível.”

Magomedov ingressou no UFC em 2023 com muita agitação, tendo competido tanto no MMA quanto no kickboxing, e entrou no octógono com um cartel de 11 a 0 antes de derrotar seus três primeiros adversários pela promoção. Após uma vitória por decisão sobre Michal Oleksiejczuk em agosto passado, Magomedov fez uma curiosa chamada para Nick Diaz, um favorito dos fãs de 41 anos, atualmente escalado para lutar contra Vicente Luque no UFC 310.

Ele explicou o raciocínio por trás da sugestão de confronto e também abordou a possibilidade de enfrentar o lutador de duas divisões Kevin Holland.

“Quando se trata de Nick Diaz, foi uma espécie de tiro no ar”, disse Magomedov. “Ele não está no nível, não está pronto para disputar disputas de título e coisas assim, então ele não está onde deveria estar.

“Quando se trata de Kevin Holland, acho que um dia irei alcançá-lo. Acho que farei o que for preciso para chegar ao nível dele e lutar com ele, e acho que veremos quem é mais duro. Acho que causaremos muitos danos um ao outro e quem tiver os ossos mais fortes, será o último a ficar.”

Se Magomedov quiser continuar subindo nas paradas dos médios, ele terá que superar Petrosyan, um kickboxer inteligente que provou ser um adversário difícil na categoria. Magomedov já treinou com Petrosyan no passado, então o conhece bem, mas isso não significa que ele saiba o que esperar na noite da luta.

“Para ser honesto, não é como se eu estivesse preparando algumas coisas dentro da minha cabeça que vou revelar, mostrar e fazer”, disse Magomedov. “Eu nem sei o que vai acontecer. Acho que qualquer faísca que acontece, qualquer tipo de flash que acontece dentro do octógono é muito emocionante. Eu nem sei o que esperar de mim mesmo, então acho que a parte interessante é que tudo pode acontecer na noite de”.