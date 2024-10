Sharon Osbourne, Robbie Williams e Ed Sheeran reagem à morte de Liam Payne

Mais estrelas do Reino Unido estão demonstrando seu amor por Liam Payne on-line … com ambos Sharon Osbourne dar Robbie Williams enviando mensagens para a falecida estrela do One Direction.

Osbourne – que era jurada no “The X Factor”, embora não quando o One Direction se formou no programa – postou no Instagram na quinta-feira… dizendo que seu coração está com Liam e alegando que toda a indústria o decepcionou.

Ela diz que LP era apenas uma criança quando surgiu no mundo da música… e ela não acha que havia proteção suficiente para ele – perguntando “Quem estava ao seu lado?”

Robbie Williams – uma estrela do rock por direito próprio – postou sobre como conheceu Liam e toda a equipe 1D naquela época… chamando todos os jovens de “atrevidos e adoráveis”.

Williams diz que se conectou particularmente com Liam nos anos seguintes, quando o jovem cantor lidava com problemas de saúde mental, drogas e álcool semelhantes aos seus. Robbie diz que tentou ajudar Liam em suas provações, pois sentia empatia por ele… acrescentando que ele estendeu a mão muito ao longo dos anos.

O membro do Take That lembrou aos fãs que ninguém realmente sabe o que está acontecendo na vida de outra pessoa… então, às vezes é difícil dizer com que dor os outros podem estar vivendo.

Ele falou sobre sua própria recaída quando tinha a idade de Liam… dizendo que se lembra do ator Heath Ledger passando e simplesmente pensando que seguiria o mesmo caminho em seguida.

Ed Sheeran – que era próximo de Liam e seus companheiros de banda do One Direction por terem escrito músicas para a banda – emitiu seu próprio comunicado na sexta-feira. Em sua homenagem, Ed disse que estava “sem palavras”, enviando suas lembranças à família e entes queridos de LP.

Ele acrescentou… “Todas as lembranças que tenho dele são ótimas, uma situação tão comovente.”

Como você sabe… Liam caiu para a morte Quarta-feira, da varanda do terceiro andar de seu hotel na Argentina. Pelo menos um oficial da lei de Buenos Aires disse que Liam pulou.



Um funcionário do hotel chamadas autoridades antes da morte de Liam… dizendo que um hóspede estava “oprimido” por substâncias e que a equipe não conseguia acessar seu quarto há vários dias.

Toneladas de celebridades lançaram homenagens sinceras para Liam… incluindo todos os seus companheiros de banda 1D. Ele tinha 31 anos.

RASGAR