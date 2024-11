Shaun White e Nina Dobrev estão noivos após 5 anos juntos

Shaun Branco dar Nina Dobrev estão prontos para levar seu relacionamento para o próximo nível… o casal está oficialmente noivo depois de 5 anos juntos.

A atriz de “Vampire Diaries” compartilhou sua feliz notícia de noivado no Instagram na quarta-feira, onde escreveu uma legenda aparentemente inspirada no próximo feriado de Halloween.

Ao lado de uma série de lindas fotos da proposta, Nina escreveu… “RIP namorado, olá noivo 💍♾️.”

Nas imagens, a atleta olímpica levantou a estrelinha do chão rodeada de velas e flores brancas. A dupla combinou para o encontro romântico à noite, já que os dois usaram conjuntos totalmente pretos para a ocasião especial.

Nina também deu uma olhada de perto em seu novo diamante … com uma foto apresentando seu novo e enorme anel de diamante – que brilha mais do que as muitas medalhas de ouro de Shaun.

Shaun também compartilhou algumas fotos de quando ele se ajoelhou … confirmando na legenda que Nina, de fato, disse “SIM” à sua grande pergunta.

A dupla revelou alguns dos detalhes da proposta para Vogacom Shaun confirmando que já planejava fazer a pergunta há algum tempo.

De acordo com o snowboarder profissional, ele originalmente planejava pedir Nina em casamento durante o verão… mas o acidente de bicicleta dela e lesão subsequente no joelho descarrilou esse plano.

SW então considerou mudar a proposta para novembro, quando ele e Nina planejavam estar na Cidade do Cabo, na África do Sul, para a Cerimônia do Prêmio Earthshot. No entanto, ele teve que mudar seu plano novamente depois que Nina pensou que isso poderia acontecer – com seus amigos perguntando se ele faria a pergunta durante a viagem.

Shaun finalmente optou por uma surpresa romântica em Nova York e, apesar dos trajes coordenados, a atriz pareceu totalmente chocada com a pergunta de seu homem. Nina não estava se sentindo bem dias antes do encontro planejado, mas ele estava empenhado em seguir o plano, então fez um convite falso para um jantar do CFDA/Vogue com Anna Wintour ele sabia que Nina não iria querer perder.

Inúmeros fãs e amigos famosos já parabenizaram os futuros noivos… inclusive Zoey Deutch, Julianne Hough, Katie Couricentre outros.

Nina e Shaun se conheceram em 2019, depois de se conhecerem em um workshop organizado por Tony Robbins … porém, eles não se tornaram oficiais do Instagram até abril de 2020.

A partir daí, a dupla se tornou praticamente inseparável… viajando pelo mundo junto com seus amigos da lista A e passando por vários tapetes vermelhos.