Shawn Mendes entra no espírito do Halloween e pendura decorações na casa de Los Angeles

Shawn Mendes está entrando no espírito do Halloween… colocando algumas decorações de última hora em sua casa em Los Angeles antes do feriado assustador.

Confira… o cantor, com a ajuda da irmã, Aaliyahcobriu o jardim da frente de seu apartamento em Los Angeles com teias de aranha falsas na quarta-feira … preparando a residência para a série de doces ou travessuras que chegarão às ruas na noite de quinta-feira.

Quanto ao motivo pelo qual Shawn esperou tão tarde em outubro para decorar, é seguro assumir que sua turnê – que o manteve na estrada durante a maior parte deste mês – foi levada em consideração em seus planos de decoração.

A estrela pop canadense surpreendeu os espectadores no Anfiteatro Red Rocks, no Colorado, esta semana, quando ele abriu sobre sua vida pessoal no meio do show… compartilhando que ele estava descobrindo sua sexualidade, chamando isso de “uma coisa lindamente complexa”.

Embora o comentário tenha tomado conta da Internet, Shawn está avançando, optando por não entrar em detalhes sobre o assunto – concentrando-se claramente no Halloween.



TMZ. com

Shawn também não é a única celebridade que entra no espírito do Halloween.

Várias estrelas já entraram no espírito… com Kylie Jenner vestindo-se como “Barbarella” e La La Anthony arrasando com um traje de Lady Deadpool – dê atraindo uma tonelada de celebridades para sua festa de Halloween na noite de quarta-feira.