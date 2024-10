Shawn Mendes interrompe show em homenagem a Liam Payne

Shawn Mendes ficou tão emocionado com a morte de Liam Payne … o cantor interrompeu seu show em Nova York na noite de sexta-feira para prestar homenagem ao seu amigo.

Shawn estava se apresentando no Brooklyn Paramount Theatre quando reservou um momento para dizer à multidão que a estrela do One Direction era uma “bela alma”… e a notícia chocante de sua morte foi “devastadora”.