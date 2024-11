Shawn Mendes sai sem camisa e com um grande sorriso no rosto

Shawn Mendes parece feliz enquanto aquece o outono de Los Angeles… saindo com um grande sorriso no rosto – e deixando a camisa em casa.

O cantor e compositor foi flagrado na calçada amassando algumas caixas que estava reciclando na tarde de terça-feira… e, parece que precisava fazer isso rápido, pois nem teve tempo de vestir uma camiseta.

Brincadeiras à parte, Shawn está exibindo seu peito tonificado aqui… dando um show para os transeuntes durante seu ato ecológico.



ANTECEDENTES

As tatuagens de Shawn estão totalmente expostas nessas fotos – com o violão no braço direito e a borboleta no esquerdo chamando a atenção para seus antebraços e bíceps.

Essas fotos foram tiradas no mesmo dia do abraço fotografado com o músico Mike Sabath. Os dois abraçado com força depois que Sabath ajudou Mendes com sua bagagem… enquanto rumores giravam em torno da estrela.

Lembre-se, no início desta semana, Shawn abordou os rumores de anos sobre sua sexualidade no Red Rocks Amphitheatre, no Colorado… admitindo para a multidão reunida ele ainda está tentando descobrir tudot.

Shawn Mendes foi pressionado e intimidado durante anos, antes mesmo de completar 18 anos, para falar sobre sua sexualidade. Ele falou sobre isso esta noite em seu show no Red Rocks. “A verdadeira verdade sobre minha vida e sexualidade é que, cara, estou descobrindo como todo mundo. Eu realmente não sei… pic.twitter.com/HhUYucRKoc – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 29 de outubro de 2024

Mendes chamou a sexualidade de “uma coisa lindamente complexa”… acrescentando que ela não é tão facilmente confinada a caixinhas organizadas.