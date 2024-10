Shohei Ohtani deslumbra na estreia nos playoffs, Dodgers vence o jogo 1

LOS ANGELES – Shohei Ohtani lançou um golpe poderoso e lançou seu bastão com a mesma ferocidade. Por um breve momento, antes de subir a linha da primeira base para comemorar seu home run de três corridas e duas eliminações no segundo turno de sábado, ele até vagou.

“Pude realmente sentir a intensidade do estádio antes do jogo começar”, disse Ohtani através de um intérprete, “e gostei muito”.

Com um golpe, Ohtani de alguma forma atendeu ao enorme entusiasmo que carregou em sua estreia na pós-temporada. E ao longo de nove entradas, o burburinho que cercou o confronto da National League Division Series entre o Los Angeles Dodgers e o San Diego Padres realmente fez jus ao seu faturamento. Terminou com uma vitória dos Dodgers por 7-5 no Jogo 1 diante de uma multidão com ingressos esgotados. Antes disso, houve mudanças de liderança e corridas iniciais, joias defensivas e erros críticos, além de congestionamentos tensos e eletricidade constante.

O primeiro choque foi dado por Ohtani.

“Eu nem tento mais explicá-lo”, disse o apaziguador dos Dodgers, Blake Treinen. “Basta assistir e aproveitar.”

O home run de Ohtani – um line drive de 118 mph para o campo direito em uma bola rápida elevada do destro Dylan Cease dos Padres – veio uma entrada depois que o chute de duas corridas de Manny Machado deu ao San Diego uma vantagem inicial de três corridas.

Depois que Xander Bogaerts deu aos Padres a liderança novamente em uma dobradinha de duas corridas na terceira entrada, os Dodgers voltaram no final da quarta – carregando as bases com uma eliminada e depois saltando à frente em um campo selvagem e uma corrida de duas corridas. single de Teoscar Hernández.

Um bullpen dos Dodgers em que se confiará muito, dados os problemas de lançamento do time, partiu daí. Ryan Brasier, Alex Vesia, Evan Phillips, Michael Kopech e Treinen vieram em alívio de um vacilante Yoshinobu Yamamoto e combinaram para seis entradas sem gols, caminhando quatro rebatedores, mas espalhando apenas duas rebatidas.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Os Padres tornaram o jogo interessante contra Treinen no nono, colocando os corredores em primeiro e segundo com duas eliminações para trazer Machado, cujo erro de arremesso abriu caminho para uma corrida segura no quinto inning. Com a contagem de 1 a 2, Treinen lançou uma varredura devastadora que navegou para fora e ultrapassou o bastão de Machado para uma eliminação que encerrou o jogo.

“Falei sobre isso por algumas semanas: precisamos lutar”, disse o técnico dos Dodgers, Dave Roberts. “E foi isso que fizemos esta noite.”

Os Dodgers passaram por um grande desgosto nos últimos dois meses de outubro, ganhando folgas no primeiro turno apenas para serem eliminados no NLDS por rivais de divisão que eles derrotaram completamente durante a temporada regular. Eles entraram na pós-temporada deste ano em busca de uma certa vantagem que pudesse levá-los contra um time dos Padres que é mais saudável e completo, e os Dodgers a receberam de uma variedade de jogadores no Jogo 1.

Veio de Treinen, que foi convidado a gravar cinco outs pela primeira vez em todo o ano e foi entregue. Veio do veterano shortstop Miguel Rojas, que jogou através de uma ruptura no músculo adutor e fez uma recepção bacana por cima do ombro com os Padres ameaçando na oitava entrada. Veio de Gavin Lux, que registrou o segundo da nona entrada com uma recepção ampla em um forro de Luis Arraez. E veio de Freddie Freeman, que contribuiu com duas rebatidas e até uma base roubada, apesar de sérias dúvidas sobre se conseguiria jogar.

“Disseram-me que havia 1 por cento de chance de Freddie conseguir jogar”, disse Max Muncy, que teria substituído Freeman na primeira base. “Eu não acreditei nisso.”

Freeman torceu o tornozelo direito em 26 de setembro e passou os oito dias seguintes lutando para jogar na pós-temporada. Quando falou à mídia na tarde de sexta-feira, ele disse que o tornozelo estava “bom o suficiente” para começar o jogo 1. Mas Freeman disse que “acordou sentindo dores”. Ele disse a seu filho mais velho, Charlie, no sábado de manhã que provavelmente não jogaria, então chegou cedo ao Dodger Stadium e passou por quatro horas de tratamento.

Cerca de três horas antes do início do jogo, Freeman navegou pela defesa leve e pelo trabalho de corrida de base no campo, então entrou, acertou uma das máquinas de arremesso de alta velocidade dos Dodgers e se inseriu na escalação.

“Acho que ninguém esperava que ele jogasse”, disse Rojas. “Foi um milagre limítrofe.”

O desempenho de Ohtani tem sido milagroso nas últimas semanas. Tudo começou em 19 de setembro, quando ele acertou 6 de 6 com três home runs, 10 RBIs e duas bases roubadas no jogo que o viu garantir sua primeira vaga nos playoffs e se tornar o primeiro membro do clube 50/50. Ohtani passou por uma sequência de 10 jogos que o viu postar 1.853 OPS para terminar a temporada regular. Ele lutou desde o início com corredores em posição de pontuação e depois reduziu 0,577/0,633/1,308 nessa situação em setembro, num momento em que a liderança da divisão dos Dodgers parecia em perigo.

Para os jogadores e treinadores dos Dodgers, isso forneceu um retrato de como Ohtani poderia lidar com sua primeira experiência em outubro. Em seguida, ele acertou sua segunda rebatida, tornando-se o terceiro jogador – junto com Brooks Robinson em 1966 e Giancarlo Stanton em 2018 – a rebater em sua estreia na pós-temporada.

“Ele injetou um raio absoluto no estádio”, disse Muncy sobre Ohtani. “E a partir de então foi tipo, ‘Tudo bem, conseguimos. Estamos bem.'”