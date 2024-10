Shohei Ohtani dos Dodgers animado, não nervoso, para a primeira pós-temporada

LOS ANGELES – Perguntaram a Shohei Ohtani se ele se sentia nervoso em seu primeiro jogo na pós-temporada e teve uma resposta antes mesmo que um intérprete pudesse transmitir a pergunta.

“Não”, ele disse em inglês.

Ohtani fará sua tão aguardada estreia nos playoffs no sábado, quando seu Los Angeles Dodgers receberá o rival de divisão San Diego Padres na National League Division Series. Ohtani, falando através de um intérprete, disse: “Sempre foi meu sonho de infância poder participar de um jogo importante”.

“Então acho que a emoção disso é maior do que qualquer outra coisa que eu possa sentir”, acrescentou.

Por seis anos, Ohtani adoeceu em times do Los Angeles Angels que não disputaram jogos significativos nem mesmo em setembro. A emoção de estar em ambientes de alta pressão como Dodger pareceu impactar positivamente seu desempenho. Na noite em que os Dodgers garantiram uma vaga nos playoffs, Ohtani fez 6 de 6 com três home runs, 10 RBIs e duas bases roubadas, tornando-se o primeiro membro do clube 50/50. Ele fez isso em seu 866º jogo na liga principal, naquele momento o maior número entre os jogadores ativos que não haviam aparecido na pós-temporada.

Ohtani terminou a temporada regular com uma sequência de 10 jogos que incluiu uma média de rebatidas de 0,628 e 1,853 OPS. Ao longo de setembro, com os Dodgers sendo perseguidos pelos Padres e Arizona Diamondbacks na Liga Nacional Oeste, Ohtani atingiu 0,577/0,633/1,308 com corredores em posição de pontuação, uma situação que lhe causou problemas no início do ano.

Os dirigentes dos Dodgers esperam que isso seja uma indicação de como ele lidará com sua primeira pós-temporada. Mas eles também apontaram seu desempenho na conquista do título do Japão no Clássico Mundial de Beisebol do ano passado, quando ele postou 1.345 OPS e registrou a eliminação final com uma eliminação do então companheiro de equipe Mike Trout, como um sinal de que ambientes de alta pressão pode trazer o seu melhor.

“Acho que a pós-temporada será diferente do Clássico Mundial de Beisebol, considerando que tivemos uma semana de folga”, disse Ohtani. “Portanto, estou fazendo o melhor que posso para garantir que minha primeira rebatida seja realmente boa.”

Ohtani é uma das três estrelas da escalação dos Dodgers. Mas com Freddie Freeman cuidando de uma torção no tornozelo direito e Mookie Betts terminando a temporada regular com três rebatidas em 20 rebatidas, o foco em Ohtani só aumentou. Os Padres podem ter até três apaziguadores canhotos em seu elenco do NLDS – Yuki Matsui, Wandy Peralta e, mais notavelmente, Tanner Scott – e os posicionarão contra Ohtani sempre que possível. Parece que eles vão tentar atacá-lo.

“Não sou um cara que gosta muito de fugir da competição”, disse o técnico do Padres, Mike Shildt. “Nós claramente tiramos o chapéu e ele é claramente um jogador excepcional, mas também acredito em nossos jogadores. É disso que se trata a competição. Pode chegar um momento nesta série em que lhe diremos para seguir o caminho [with an intentional walk] e enfrentamos Mookie e vemos como é. Será realmente baseado na situação. Mas estamos confiantes de que temos a capacidade de tirar Ohtani de lá”.

Ohtani disse que se lembra de ver os Dodgers vencerem a World Series no final da temporada de 2020 encurtada pelo COVID. Ele estava em Seattle na época, treinando em um esforço para se recuperar de um retorno desastroso de sua primeira cirurgia de Tommy John e se estabelecer como um jogador de mão dupla nas ligas principais.

O que se seguiu foi um dos três anos mais impressionantes da história do esporte, levando Ohtani a dois prêmios de MVP e a um segundo lugar. Mas o beisebol dos playoffs continuamente o iludiu.

Não será mais.

“No geral”, disse ele, “é realmente uma sensação confusa e complicada não poder participar da pós-temporada”.