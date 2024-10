Shohei Ohtani, dos Dodgers, não lançará na World Series, diz Roberts

LOS ANGELES – Em um confronto da World Series carregado de histórias, uma aparentemente foi encerrada na quinta-feira: a estrela do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, não fará um retorno dramático ao monte para enfrentar o New York Yankees.

“Não há possibilidade, absolutamente nenhuma”, disse o técnico dos Dodgers, Dave Roberts. “Obrigado por perguntar.”

Ohtani não arremessa desde que passou por uma grande cirurgia no cotovelo em setembro de 2023, enquanto estava no Los Angeles Angels. A estrela bidirecional foi estritamente um rebatedor designado para os Dodgers nesta temporada, tão bom que ele é o grande favorito para ganhar o MVP da Liga Nacional depois de postar a primeira temporada 50/50 na história da MLB.

Enquanto isso, ele reabilitava o cotovelo. Finalmente, no final de agosto, ele começou a jogar fora um monte. Então, no mês passado, Roberts abriu as portas para Ohtani lançar na pós-temporada. Logo, porém, os Dodgers frearam a ideia. Roberts os bateu na quinta-feira.

Ohtani, por sua vez, não pareceu desapontado com a decisão.

“Nunca disse a eles que queria lançar na pós-temporada”, disse Ohtani por meio de um intérprete.

O presidente de operações de beisebol dos Dodgers, Andrew Friedman, ressaltou isso em uma entrevista à Rádio ESPN no início do dia, dizendo que Ohtani “é um jogador unilateral pelos próximos 10 dias e então voltará a ser um jogador bilateral”.

Ohtani teria se juntado a um bullpen que foi fundamental para o sucesso dos Dodgers na pós-temporada. Com apenas três titulares, espera-se que os Dodgers implantem pelo menos um jogo bullpen na World Series. O corpo de socorro poderia receber reforços.

Alex Vesia, o melhor apaziguador canhoto dos Dodgers, disse a Alden González da ESPN que tem “90% de certeza” de que estará no elenco dos Dodgers depois de perder a National League Championship Series devido a uma lesão intercostal. Vesia lançou 15 arremessos em uma sessão de bullpen ao vivo na quarta-feira. Ele lançou três entradas sem gols na NL Division Series contra o San Diego Padres depois de registrar um ERA de 1,76 em 67 partidas durante a temporada regular.

Além disso, Roberts disse que Brusdar Graterol também está “tendendo na direção certa”. Graterol perdeu a maior parte da temporada regular devido a lesões nos ombros e isquiotibiais, atuando em apenas sete jogos. O destro tem uma ERA de 1,64 em 22 jogos de pós-temporada na carreira.

“Faz parte da matemática”, disse Roberts sobre a ação limitada de Graterol nesta temporada. “Acho que a outra parte é seu histórico na pós-temporada, quão bom ele tem sido, quão bom tem sido o batimento cardíaco. Acreditamos na pessoa, nas coisas.

“Então, se tudo acontecer enquanto ele estiver no elenco, será mais uma decisão sobre quando me sinto confortável em usá-lo. Só não sei a resposta, mas tenho esperança de que ele esteja em uma boa posição agora.”

Alden González da ESPN contribuiu para este relatório.