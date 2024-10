Shohei Ohtani e a World Series poderiam fazer sua famosa bola 50/50 ultrapassar a bola histórica de US$ 3 milhões de Mark McGwire

O Dodgers’ quarta vitória sobre o Mets que os colocou no Série Mundial contra o Ianques também produziu uma alta extraordinária em leilão para Shohei Ohtani famoso 50/50 bola contra o Miami Marlins.

Aquela marca icônica alcançada pelo rebatedor japonês em Parque LoanDepot com números inéditos em MLB está muito perto de ser a bola mais cara já vendida no história do beisebol.

Torcedor que reivindica a propriedade da bola de home run 50-50 de Shohei Ohtani abre processo para interromper o leilão

Quanto mais US$ 2,5 milhões é a figura que A bola de Ohtanique, inclusive com polêmica, acabou nas mãos de Chris Belanski e já é o mais caro já leiloado, ultrapassando há vários dias o US$ 1,5 milhão que foi pago por um dos Bolas de 2022 de Aaron Judge.

Vamos lembrar disso Baile de Mark McGwire em 1998 não foi leiloado e foi vendido a título definitivo por US$ 3 milhõesum recorde que até agora ninguém conseguiu bater.

As 10 bolas mais caras da história da MLB 1. – Mark McGwire (US$ 3 milhões – 1998)

2. – Shohei Ohtani (US$ 2,562 milhões – 2024)

3. – Aaron Judge (US$ 1,5 milhão – 2022)

4. – Babe Ruth ($ 805.000 – 1933)

5. – Barry Bonds ($ 752.000 – 2007)

6. – Hank Aaron (US$ 650.000 – 1976)

7. – Barry Bonds (US$ 518.000 – 2001)

8. – Barry Bonds (US$ 377.000 – 2007)

9. -Albert Pujols (US$ 370.000 – 2022)

10. – Barry Bonds (US$ 303.000 – 2001)

Até o momento, o leilão, iniciado no último 27 de setembrotem 25 propostas, mas o fato é que desde o Dodgers garantiram sua presença na World Series aumentou em menos de três horas em quase US$ 400.000.

Quarta-feira é o dia em que Leilão Goldin casa fechará a venda dessa bola, então ainda há chance daquela famosa 50/50 hit superará a cifra histórica McGwire chegou há 26 anos.