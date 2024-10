Shohei Ohtani (ombro) dos Dodgers liberado para jogar no jogo 3

Shohei Ohtani deu um grande susto ao Los Angeles Dodgers quando machucou o ombro esquerdo no final da vitória do jogo 2 sobre o New York Yankees, mas foi liberado para jogar o jogo 3 da World Series na noite de segunda-feira.

“Ele está em uma ótima posição. Ele jogará amanhã”, disse o técnico dos Dodgers, Dave Roberts, a Karl Ravech da ESPN por mensagem de texto.

Ohtani, o rebatedor designado dos Dodgers, sofreu uma subluxação no ombro esquerdo durante uma tentativa de roubo da segunda base na vitória de sábado por 4-2.

Ohtani, que não ficou de fora de nenhum jogo por causa de uma lesão nesta temporada, foi eliminado na tentativa de roubo na segunda base para encerrar a sétima entrada e demorou a se levantar, rolando no chão enquanto agarrava o braço esquerdo.

Los Angeles ficou “encorajado” após o jogo, já que os testes iniciais de força e amplitude de movimento deram positivo.

Os Dodgers embarcaram em seu voo para Nova York na noite de sábado, mas Ohtani deveria se submeter ao exame em Los Angeles e depois voar para Nova York para conhecer a equipe. Os Dodgers jogarão os jogos 3, 4 e (potencialmente) 5 no Yankee Stadium na segunda, terça e (se necessário) quarta-feira.

Os Dodgers lideram os Yankees por 2 a 0 na série.

Alden Gonzalez da ESPN contribuiu para este relatório.