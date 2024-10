Shohei Ohtani: Sua bola 50/50 está prestes a ser a mais cara da história dos leilões

Shohei Ohtania polêmica bola 50/50 de Los Angeles Dodgers‘ vitória sobre o Miami Marlins está no pódio das bolas mais caras da história da MLB e faltam duas semanas para superar os US$ 1,5 milhão que foram pagos Arão Juiz62º home run de No Globe Life Field em Arlington, Texas.

Pela bola lançada pelo craque japonês em Estádio LoanDepot Park para atingir o recorde, basta mais um licitante e para isso ainda há muito tempo, já que o leilão termina no dia 17 de outubro.

Além do custo de Juiz e Ohtanidas bolas de beisebol que acabaram nas mãos dos torcedores, não se deve esquecer que o recorde absoluto ainda é estabelecido pelos US$ 3 milhões que Todd McFarlane pagou pela 70ª bola de home run que Mark McGwire atingido em 1998.

O Cardeais de São Luís o rebatedor teve muito a ver com essa venda, já que o torcedor que pegou sua bola decidiu vendê-la depois que McGwire não quis conhecê-lo.

Esta bola foi denunciada por um torcedor, Max Matus, que especificou que ela foi roubada de sua mão por Chris Belanski e Kelvin Ramirez. A ação foi ajuizada no 11º Tribunal do Circuito Judicial do Condado de Dade, Flórida, embora a Goldin Auctions tenha prosseguido com a apresentação do leilão na data então estabelecida.