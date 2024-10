Show de pré-visualização do UFC 308: Max Holloway conseguirá derrotar Ilia Topuria e recuperar o ouro dos penas?

O UFC 308 acontece neste sábado, tendo como atração principal a tão esperada luta pelo título dos penas entre Ilia Topuria e o campeão do ‘BMF’ Max Holloway. Além disso, o #UFC apresenta um confronto muito aguardado dos médios no co-evento principal, com o ex-campeão Robert Whittaker enfrentando o terror invicto Khamzat Chimaev.

O UFC 308 é um dos maiores eventos do ano e, portanto, antes do doubleheader de sábado, Jed Meshew e Mike Heck do MMA Fighting fazem uma prévia do card massivo, discutem as chances de Holloway de derrotar Topuria, se Chimaev pode ou não finalmente ganhar uma chance pelo título, apenas o quanto Magomed Ankalaev precisa de uma vitória sobre Aleksandar Rakic ​​e muito mais.

Veja o show de prévia do UFC 307 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.