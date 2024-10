Show pós-luta do UFC 307: Reação ao nocaute brutal de Alex Pereira sobre Khalil Rountree encharcado de sangue

Alex Pereira ainda é o campeão meio-pesado do UFC depois do UFC 307, mas foi testado por um jogo Khalil Rountree. No final, “Poatan” mudou o rumo da luta, e no quarto round, Pereira entregou uma das sequências de finalização mais brutais em algum tempo do desafiante incrivelmente duro.

Após o evento pay-per-view de sábado, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem à vitória selvagem de Pereira, com as ações de Rountree subindo imensamente na derrota, e para onde ambos poderiam ir a partir daqui. Além disso, os tópicos incluem a polêmica vitória por decisão dividida de Julianna Pena sobre Raquel Pennington para reconquistar o título peso galo feminino, Kayla Harrison – que saiu vitoriosa no início da noite contra Ketlen Vieira – para chamar Amanda Nunes, os juízes e árbitros roubando as manchetes por tomada de decisão questionável, a grande noite de Joaquin Buckley e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC 307 acima, ou uma versão apenas em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde mais você conseguir seus pods.