Show pós-luta do UFC 308: Ilia Topuria conquistou o Lutador do Ano com um nocaute surpreendente de Max Holloway?

Ilia Topuria pode ter acabado de conquistar o Lutador do Ano.

Na noite de sábado, em Abu Dhabi, Topuria se tornou o primeiro homem a nocautear Max Holloway, finalizando-o com socos no terceiro round da luta principal do UFC 308. Após o evento pay-per-view de sábado, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem ao desempenho surpreendente de Topuria e onde isso o coloca não apenas na conversa de Lutador do Ano, mas na mistura peso por peso.

Além disso, MMA Fighting discute Khamzat Chimaev quebrando a mandíbula de Robert Whittaker com uma finalização brutal e se isso lhe permite ultrapassar Sean Strickland pela disputa pelo título dos médios, a vitória profissional de Magomed Ankalaev sobre Aleksandar Rakic, as controvérsias de julgamento que crivaram o resto do cartão e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC 308 acima, ou uma versão apenas em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde mais você conseguir seus pods.