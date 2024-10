Show pós-luta do UFC Vegas 98: Reação a Brandon Royval vencendo Tatsuro Taira em disputa épica

Brandon Royval e Tatsuro Taira entregaram a vitória na luta principal do UFC Vegas 98, no sábado, no APEX, e embora Taira tenha provado que pertence ao topo da divisão peso mosca, foi o astuto veterano quem levantou a mão no final de a noite.

Após o último evento do UFC Fight Night, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem à vitória por decisão dividida de Royval sobre Taira na incrível atração principal, o placar de Taira, o que aprendemos sobre os dois lutadores e para onde vão após os cinco rounds. clássico. Além disso, eles discutem a noite fantástica de Grant Dawson no escritório – tanto na luta quanto na entrevista pós-luta – que ganhou bônus, outros momentos de destaque do evento e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 98 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você obtenha seus pods.