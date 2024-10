Simon Cowell cancela gravação de ‘Britain’s Got Talent’ após a morte de Liam Payne

Simon Cowell está dando um breve passo para trás dos holofotes após a trágica morte de um ex-protegido Liam Payne.

“Britain’s Got Talent”, a longa série de competição criada por Simon, cancelou sua gravação na quinta-feira após o falecimento da estrela do One Direction em Buenos Aires, Argentina, na quarta-feira.

Isso não é surpreendente, dada a longa história de Simon com Liam e sua banda, One Direction. Lembre-se, Simon formou a popular boy band no “The X Factor (UK)”… outro concurso de canto criado pelo magnata da música.

A partir daí Simon orientou Liam Louis Tomlinson, Estilos de Harry, Zayn Malikdar Niall Horan para o 3º lugar na série … mas eles alcançaram o estrelato após o término do show e assinaram com a Syco Records do SC.

O ex-aluno do “American Idol” deveria retornar ao painel de jurados com Amanda Holden, Alesha Dixon e jurado convidado KSI ao seu lado… tendo tirado selfies anteriormente no ‘BGT’ marcou o dia da morte de Liam.

A Applause Store, empresa responsável pela reserva de ingressos para as audições no Reino Unido, deixou claro que a tragédia interrompeu a produção, escrevendo … “Devido ao trágico falecimento de Liam Payne, a BGT decidiu adiar as audições de hoje em Blackpool. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.”

Como o TMZ relatou anteriormente, Liam estava declarado morto em seu hotel em Buenos Aires, após viajar para a cidade sul-americana para apoiar o show do ex-colega de banda Niall.

O cantor caiu da varanda do hotel e os socorristas não conseguiram ressuscitá-lo. Ele tinha 31 anos.

Inúmeras celebridades desde então prestou homenagem para a falecida estrela, incluindo colegas ex-alunos do “X Factor” Dermot O’Leary, Olly Murs, Jedward dar Rylan Clark.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

“The X Factor” também emitiu uma declaração formal nas redes sociais: “Estamos com o coração partido pelo triste falecimento de Liam Payne. Ele era imensamente talentoso e, como parte do One Direction, Liam deixará um legado duradouro na indústria musical e fãs ao redor do mundo. Nossos pensamentos estão com seus amigos, família e todos que o amavam.”