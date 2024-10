Simone Biles no centro das críticas da atriz Roseanne Barr sobre a isenção de US$ 44.000 que recebeu

Simone Biles voltou a ser notícia e desta vez não tem nada a ver com suas conquistas como atleta, mas está envolvida em um problema que a atriz Roseanne Barr tornou ainda mais viral com sua opinião.

O problema surge com a suposta renúncia que o atleta teria recebido de cerca de US$ 40.000. Isso fez com que muitas vozes se levantassem protestando como um milionário poderia ser beneficiado de um dinheiro que poderia muito bem ir para outro atleta quem realmente precisa.

Simone Biles, o amuleto da sorte do Chicago Bears

Esta alegada «ajuda» recebida por S.empresa Biles durante seus anos de estudante abriu um grande debate entre as personalidades vocais do Estados Unidosabrindo a voz se é realmente ético para uma pessoa com capital superior a US$ 14 milhões ser um dos beneficiários do dinheiro do Estado que é contribuído por cidadãos contribuintes.

Um dos exemplos mais claros é a grande indignação que a atriz RoseanNe Barr tinha em seu endereço, de acordo com o relato @stargaze1212: “Roseanne Barr ‘enlouquece’ quando Simone Bilesquem vale US$ 14 milhões mas ainda recebeu US$ 44.000 no perdão de empréstimos estudantis: ‘Por que estamos dando fundos do contribuinte para milionários?'”

Diante da enchente de crítica ela estava recebendo, Simone Biles quebrou seu silêncio com uma postagem em que ela deixou uma mensagem muito mensagem clara: que ninguém deve acreditar em tudo que lhes dizem.

“Vocês realmente precisam parar de acreditar em tudo que lêem na internet”foi a postagem que o medalhista olímpico fez no X (anteriormente Twitter).