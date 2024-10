Simu Liu critica empresa de bebidas por apropriação cultural

Simu Liu está firme em sua decisão de convocar uma empresa para apropriação cultural… depois de enfrentar os proprietários em um show no estilo “Shark Tank”.

O ator, que é sino-canadense, apareceu em um episódio recente do programa “Dragons’ Den” da CBC… onde empresas apresentam seus empreendimentos a potenciais investidores.

Liu falou pela primeira vez durante a apresentação, quando Frenette sugeriu que os consumidores nunca tinham “certeza” sobre o que havia no chá de bolhas… o que levou a estrela da “Barbie” a defender a bebida taiwanesa.

Liu ficou ainda mais frustrado com os empresários quando eles alegaram que estavam “perturbando” o mercado de boba com sua opinião sobre o chá de bolhas… com o ator os acusando de “apropriação cultural”.