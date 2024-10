Singapura apreende passaportes de torcedores do Valencia após protesto de proprietários

A polícia de Cingapura disse na quinta-feira que estava investigando um casal espanhol por protestar contra a propriedade do Valencia, time da LaLiga, pelo bilionário Peter Lim, e apreendeu seus passaportes.

Lim, de 71 anos, tornou-se o novo proprietário majoritário do Valência, então endividado, em 2014, por meio de sua empresa de investimentos Meriton Holdings, com sede em Hong Kong. Sua propriedade do clube tornou-se profundamente impopular entre os torcedores que estão insatisfeitos com a venda de craques e com a porta giratória de dirigentes.

O Valencia está passando por dificuldades na La Liga e está na zona de rebaixamento, terceiro na última posição da tabela, com apenas seis pontos nas primeiras nove partidas.

A polícia disse que um homem de 34 anos e uma mulher de 30 estavam ajudando na investigação depois que foi descoberto que o casal havia participado de uma “assembléia pública”.

Em Singapura, as assembleias públicas incluem a realização de protestos ou a divulgação de uma causa e requerem uma autorização oficial.

A polícia não revelou o nome do casal, mas vários meios de comunicação, incluindo a BBC, identificaram-nos como os recém-casados ​​Dani Cuesta e Mireia Sáez em lua de mel na cidade-estado.

Na semana passada, Cuesta postou em sua conta X fotos dele segurando uma faixa preta e amarela que dizia “Lim, vá para casa” em vários locais de Cingapura, inclusive fora da casa do bilionário. Ele também colou um adesivo dizendo “Lim fora” no portão do complexo do empresário.

Faixas de protesto contra o proprietário do Valencia, Peter Lim, são comuns na Espanha. Aitor Alcalde/Getty Images

A faixa “Lim, vá para casa” é comum durante protestos regulares de torcedores na Espanha. No entanto, os protestos são desaprovados na fortemente regulamentada Singapura e aqueles que participam sem autorização podem ser multados em até 3.000 dólares.

A família do casal emitiu um comunicado pedindo à mídia que mostrasse discrição, dizendo que a prioridade era libertá-los rapidamente e voltar para casa.

A Espanha disse que a sua embaixada em Singapura estava a prestar assistência às pessoas afetadas. Valencia disse esperar que o problema possa ser resolvido rapidamente.