Sinner cimenta o primeiro lugar no ranking, Nadal define data de aposentadoria e muito mais esta semana no tênis

No sábado, Jannik Sinner conquistou o primeiro lugar no ranking mundial de final de ano com sua vitória na semifinal sobre Tomas Machac no Masters de Xangai, tornando-se o primeiro jogador italiano na história a fazê-lo.

E 24 horas depois, ele provou exatamente por que merece a distinção com uma vitória por 7-6(4), 6-3 sobre Novak Djokovic na final – fornecendo um ponto de exclamação (ou vários) ao seu impressionante torneio e temporada. Isso marcou o sétimo título do ano para Sinner, líder da ATP, e agora ele venceu seus últimos três encontros contra o 24 vezes campeão principal, tornando-se o primeiro jogador a fazê-lo desde Rafael Nadal (sim, muito mais sobre ele em breve) em 2013 .

“Foi uma partida muito difícil, obviamente, jogar contra o Novak é um dos desafios mais difíceis que temos”, disse Sinner depois. “Estou muito feliz com a forma como lidei com a situação.”

Djokovic procurava se tornar apenas o terceiro homem a conquistar seu 100º título de simples na carreira, mas Sinner não se incomodou com seu oponente ou com o que estava em jogo, nem parecia distraído por gente como Roger Federer e Carlos Alcaraz assistindo das arquibancadas. . Em vez disso, Sinner, de 23 anos, foi clínico em seu desempenho e segurou Djokovic concentrado em uma hora e 37 minutos.

Sinner precisava de um tiebreak para vencer o set inicial, mas depois assumiu o controle. Ele saltou para uma vantagem de 4-1 no segundo set e nunca cedeu. Sinner teve oito ases e 22 vencedores na partida – e nunca enfrentou um break point durante o torneio.

Até Djokovic não pôde deixar de ficar impressionado após a partida.

“Acho que joguei um tênis muito bom, mas parabéns ao Jannik”, disse Djokovic durante a cerimônia do troféu. “Ele estava muito bom hoje. Muito forte, muito rápido, muito bem. Você está tendo um ano incrível. Você merece isso.”

Sinner igualou o recorde de sua carreira no confronto direto com Djokovic em quatro partidas cada, e se tornou o primeiro homem a ganhar sete ou mais títulos em uma única temporada desde que Andy Murray venceu nove em 2016, e o primeiro jogador a registrar três ou mais títulos ATP. Títulos Masters-1000 em um ano desde Nadal em 2018.

Aqui está o que mais aconteceu no mundo do tênis na semana passada.

Rafa oficializa

Claro, isso nos leva às grandes novidades de Nadal.

A menos que você esteja morando em uma caverna sem serviço de telefonia celular, provavelmente está ciente da aposentadoria iminente de Nadal. Depois de anos de lesões e uma enxurrada interminável de perguntas sobre seu status, o 22 vezes campeão principal anunciou na quinta-feira que deixaria o esporte após a Copa Davis do próximo mês.

Num emocionante vídeo publicado nas redes sociais, Nadal classificou-a como uma “decisão difícil”, mas estava claramente grato por tudo o que conquistou e pelo que o jogo lhe proporcionou.

“Nesta vida, tudo tem um começo e um fim”, disse ele. “E acho que é o momento apropriado para encerrar uma carreira que tem sido longa e muito mais bem-sucedida do que eu jamais poderia imaginar.

“Estou muito entusiasmado porque meu último torneio será a final da Copa Davis e representarei meu país. Acho que fechei o círculo, já que uma das minhas primeiras grandes alegrias como tenista profissional foi a final da Copa Davis em Sevilha, em 2004. Sinto-me muito, muito sortudo por todas as coisas que pude vivenciar.”

As homenagens e mensagens de felicitações foram imediatas, e aparentemente todos no esporte – desde rivais de longa data como Federer e Djokovic até jovens superestrelas como Sinner, Alcaraz, Coco Gauff e Iga Swiatek – concordaram.

Mas foi a reação de Djokovic na sexta-feira que talvez tenha sido a mais reveladora e refletiu o quão importante Nadal tem sido para o esporte. Após sua vitória de retorno em três sets sobre Jakub Mensik nas quartas de final em Xangai, Djokovic foi questionado sobre a aposentadoria de Nadal durante uma entrevista na quadra. Depois de chamar Nadal de seu “maior rival”, Djokovic mencionou a aposentadoria de Federer em 2022, bem como a de Murray no início deste ano.

“Para ser honesto, é um pouco opressor para mim”, disse Djokovic. “Não sei o que pensar disso. Ainda gosto de competir, mas uma parte de mim foi deixada com eles. Uma grande parte de mim.”

Embora ele tenha dito anteriormente que queria jogar nos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles, certamente parece que o fim de uma era se aproxima.

No entanto, tanto Nadal quanto Djokovic estarão em ação esta semana em um evento de exibição (incrivelmente lucrativo) chamado Six Kings Slam em Riad, na Arábia Saudita. Sinner, Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune completam o campo, com o jogo começando na quarta-feira e o vencedor levando para casa US$ 6 milhões. Djokovic e Nadal, que já estão nas semifinais, podem se encontrar na final pela última vez.

A luta de Sabalenka pelo primeiro lugar

Enquanto Sinner consolidou a posição de número 1 do mundo no final do ano durante sua corrida em Xangai, Aryna Sabalenka – sua companheira campeã do Aberto da Austrália e do Aberto dos Estados Unidos – estava a cerca de 520 milhas de distância, em Wuhan, defendendo o fim da temporada no topo como bem.

Jogando em seu segundo torneio desde que conquistou o troféu em Nova York no mês passado, a atual número 2 do mundo chegou a Wuhan em busca de seu terceiro título de carreira no evento e na esperança de diminuir a distância entre ela e a atual número 1, Swiatek. que desistiu antes do início do jogo enquanto se concentrava em encontrar um novo treinador.

Sabalenka precisou revidar nas oitavas de final e nas semifinais, contra Yulia Putinseva e Coco Gauff, respectivamente. Depois de perder o set inicial por 6 a 1 em cada partida, ela encontrou uma maneira de vencer as duas vezes. E na final contra o favorito da cidade e medalhista de ouro olímpico de 2024, Zheng Qinwen, Sabalenka teve que lutar contra seu oponente e a multidão lotada de 13.000 pessoas em uma partida de três sets ferozmente disputada que durou duas horas e 41 minutos.

Ao contrário de suas partidas anteriores, que foram longe, Sabalenka estava no controle logo antes de Zheng acalmar seus nervos e aumentar seu nível para forçar uma decisão. Mas no set final foi tudo Sabalenka, que abriu vantagem dupla por 3-0 e venceu a partida por 6-3, 5-7, 6-3, pelo seu quarto título em 2024. A jovem de 26 anos agora é dona um recorde surpreendente de 17-0 em Wuhan e mais tarde ela disse que o torneio “parecia em casa”.

Agora, com a temporada chegando ao fim, Sabalenka está apenas 69 pontos atrás de Swiatek no ranking e terá a chance de ultrapassá-la. Ela disse que foi “muito bom ver” o quão perto ela estava quando questionada sobre isso após a vitória de domingo.

“Sempre digo que é claro que é um dos objetivos, mas prefiro [to] concentre-se em mim mesmo e continue trabalhando duro, disse Sabalenka. “Veremos depois do [WTA] Finais se eu fosse bom o suficiente nesta temporada para me tornar o número 1 do mundo.”

Cirurgia para Korda

Depois de um verão forte, que o viu conquistar o título do Mubadala Citi DC Open e quebrar o top 15 pela primeira vez em sua carreira, o americano Sebastian Korda anunciou na sexta-feira que havia passado recentemente por uma cirurgia no cotovelo direito. Atualmente classificado em 22º lugar e quinto americano, Korda, de 24 anos, fez o anúncio no Instagram, com uma foto sua em uma cama de hospital.

“Tenho lidado com alguns problemas no cotovelo e minha equipe e eu decidimos que a cirurgia era a melhor opção”, escreveu ele. “Tudo correu bem e mal posso esperar para voltar à quadra em breve.”

Korda, que ficou afastado dos gramados por vários meses em 2023 devido a uma lesão no pulso, entrou no Aberto dos Estados Unidos com o ímpeto a seu lado, tendo também chegado às semifinais do Aberto do Canadá em agosto. Mas ele sofreu uma derrota decepcionante na segunda rodada para Machac e não jogou desde então. Nenhum detalhe sobre o momento de seu retorno às competições foi incluído na postagem.

‘El dia mas mágico’

A ex-número 1 do mundo e bicampeã principal Garbine Muguruza se casou com Arthur Borges, seu parceiro de três anos, na semana passada. Muguruza, que se aposentou oficialmente do tênis no início deste ano, compartilhou fotos de seu grande dia nas redes sociais na quinta-feira.

E não resistimos a outra oportunidade de compartilhar a incrível história fofa da dupla, na esperança de que um dia se torne um filme da Netflix.

Como conta Muguruza, ela ficou entediada em um dia de folga das competições do US Open de 2021 e, como estava hospedada perto do Central Park, decidiu dar um passeio. Durante seu passeio pela cidade, um torcedor a parou na rua para lhe desejar sorte no torneio e pedir que ela tirasse uma foto com ele. Como você provavelmente já percebeu, esse fã era Borges. Muguruza disse mais tarde que foi “amor à primeira vista” e o resto agora é história. Adorável e adequado para uma história de conto de fadas.

Esperamos uma vida inteira de felicidade para esses dois – e um contrato para um filme.