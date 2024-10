Sirianni ‘desapontado’ por ter ficado boo-birds dos Eagles após a vitória de domingo

FILADÉLFIA – O técnico dos Eagles, Nick Sirianni, pediu desculpas por sua interação com um grupo de torcedores no final do jogo em casa de domingo contra o Cleveland Browns.

“Eu estava tentando trazer energia e entusiasmo ontem, e sinto muito e estou desapontado com a forma como minha energia foi direcionada no final do jogo”, disse ele durante sua videoconferência com os repórteres na segunda-feira. “Minha energia deveria estar concentrada em treinar, motivar e comemorar com nossos rapazes. E preciso ter mais sabedoria e discernimento sobre quando usar essa energia e não era o momento.”

Enquanto os Eagles garantiam uma vitória por 20 a 16 sobre o Cleveland, Sirianni foi visto diante das câmeras gritando e gesticulando para os torcedores na seção atrás da linha lateral do time. A certa altura, ele levou o dedo ao ouvido, parecendo sugerir que havia silenciado o chilrear com uma vitória.

Choveram vaias durante partes do jogo, enquanto o ataque às vezes falhava e os Eagles, ricos em talentos, lutavam para se separar dos agora 1-5 Browns. Embora não seja esmagador, alguns setores da multidão começaram a cantar “Fire Nick” durante alguns momentos de tristeza para a Filadélfia.

Sirianni, com um sorriso irônico e uma piscadela, disse que estava “muito animado para conseguir a vitória” ao explicar sua interação com os fãs após o jogo. Ele elogiou a multidão por fazer barulho e induzir algumas penalidades de largada falsa em Cleveland.

Mas quando questionado sobre as vaias que os Eagles receberam no seu estádio, Sirianni reconheceu que poderia passar sem a negatividade.

“Nós prosperamos com a torcida quando eles torcem por nós. Isso é tudo que direi”, disse Sirianni no domingo. “Nós os ouvimos quando eles vaiam. Não necessariamente gostamos disso. Não acho que isso seja produtivo para ninguém. Mas quando eles torcem por nós e quando os colocamos em ação, nós adoramos.”

Sirianni tem sido alvo de críticas após o colapso da temporada passada, quando um time dos Eagles que começou 10-1 derrapou e terminou em 1-6.

O produto em campo nesta temporada deixou a desejar. O ataque tem sido um ponto de frustração dado o nível de talento – o grupo possui uma das melhores linhas ofensivas do futebol e conta com AJ Brown, DeVonta Smith e Saquon Barkley nas posições de habilidade – versus os resultados até este ponto. Desde que marcaram 34 pontos na estreia contra o Green Bay Packers, os Eagles tiveram média de 18 pontos nos quatro jogos desde então.

Sirianni foi de longe o mais demonstrativo que esteve afastado nesta temporada. Ele enfrentou vários defensores dos Browns, incluindo o corner Greg Newsome II, e ficou animado com os árbitros em várias ocasiões.

Antes de domingo, ele moderou seu comportamento, ciente de que perseguir os árbitros, em particular, pode enviar uma mensagem errada aos seus jogadores.

Sirianni revelou que o retorno de seu comportamento impetuoso foi a pedido de alguns de seus jogadores, incluindo o quarterback Jalen Hurts, que encorajou Sirianni a ser ele mesmo.

Questionado sobre como encontrar o meio-termo, Sirianni disse “você quer ser apaixonado e ter essa energia”, mas ela precisa ser canalizada da maneira certa e na hora certa. Direcionar para os torcedores da casa depois de uma vitória claramente não acertou o alvo, disse Sirianni.

“Temos os melhores torcedores do mundo”, disse ele na segunda-feira. “Não há lugar como este.”