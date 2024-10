Sky forward Angel Reese: ‘A WNBA não paga minhas contas’

Em meio a classificações, interesse e participação sem precedentes, uma das estrelas mais comercializáveis ​​da WNBA diz que o dinheiro que ganha como jogadora não chega nem perto de cobrir suas despesas.

“Só espero que todos saibam”, disse Angel Reese, atacante do Chicago Sky, na quarta-feira no Instagram Live, “a WNBA não paga minhas contas.

Reese divulgou um pagamento mensal de aluguel de US$ 8.000 por mês, ou US$ 96.000 por ano, superando os US$ 73.439 que ela ganhou nesta temporada como novata no Sky.

Ela acrescentou brincando: “Estou vivendo além das minhas possibilidades!”

Não se engane, Reese ocupa uma posição invejável em relação a muitos de seus colegas na WNBA – o site On3 deu a ela uma avaliação de nome, imagem e semelhança de US$ 1,8 milhão em seu último ano na LSU, colocando-a entre as 10 atletas femininas mais bem pagas. . Reese disse à ESPN em maio que está ganhando mais dinheiro como endossante e influenciadora profissional.

“Aquele cheque que recebo aqui é um bônus”, disse Reese em entrevista no início da temporada. “Poder jogar por quatro a cinco meses e receber US$ 75 mil além de outros patrocínios que estou fazendo. Acho que é uma vantagem para mim.”

Reese tem acordos com endossantes, incluindo Reebok, Good American, Tampax, marca de beleza Mielle, Beats by Dr. Dre e doces Hershey’s Reese’s Pieces. Ela vende mercadorias da marca Angel Reese em seu site e iniciou um podcast em setembro chamado “Unapologeically Angel”, chamando a atenção dos convidados Sheryl Swoopes e Dwyane Wade.

Reese também revelou planos de ingressar na Unrivaled, uma nova liga feminina 3 contra 3 que estreará em janeiro, onde os salários para a temporada de oito semanas devem ser de US$ 250 mil e incluir patrimônio líquido. O salário máximo da WNBA nesta temporada é de US$ 241.984.

“Poder estar em Miami de janeiro a março, sem precisar viajar para o exterior”, disse Reese aos repórteres em agosto, explicando sua decisão. “Ninguém quer ir para o exterior. Muitos de nós nunca queremos ir para o exterior, mas algumas pessoas têm que ir para o exterior, infelizmente, sendo capazes de ganhar seis dígitos em três meses, poder morar em Miami, apenas sendo capaz de melhorar. … Estou animado com isso.

Muitos jogadores da WNBA viajam para o exterior fora da temporada para complementar seus salários. A companheira de equipe de Reese’s Sky, Kamilla Cardoso, está jogando na Associação Chinesa de Basquete Feminino nesta entressafra.

Os fãs podem esperar que mais atenção seja dada ao dinheiro dos jogadores nesta entressafra.

A maior atenção e o acordo de direitos de mídia registrados neste período de entressafra para a WNBA levaram os jogadores em posições de liderança no sindicato dos jogadores a repensar os salários. Os jogadores e a liga têm até 1º de novembro para cancelar o atual acordo coletivo de trabalho e renegociar os termos, incluindo os salários.

“As pessoas estão finalmente nos valorizando e vendo nosso valor e o que temos a oferecer”, disse Breanna Stewart à ESPN este ano, após ouvir sobre o novo acordo de direitos de mídia. “Estou muito animado com a forma como isso continuará a melhorar esta liga de várias maneiras, por exemplo, nos salários.”

Stewart é vice-presidente da associação de jogadores WNBA.